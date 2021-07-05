«Хвастовство военными игрушками». Британцы оценили учения НАТО и России

В Черном море одновременно проходят учения НАТО Sea Breeze и маневры российского Военно-морского флота. И те, и другие начались вскоре после инцидента с британским эсминцем Defender, который прошел вблизи Крыма, сообщил английский таблоид Daily Express. Его читатели скептически отнеслись к «военным игрушкам» разных стран.

В учениях Sea Breeze — 2021 задействованы 32 государства, включая Украину. На них направили пять тысяч военных, около 30 кораблей и 40 боевых самолетов стран НАТО и их союзников.

Одновременно авиация Черноморского флота России и Южного военного округа провела тренировочные полеты над морской акваторией. Они отработали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, сообщили в Минобороны.

В учениях задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

Читатели встретили новости о маневрах со скепсисом, следует из подборки inosmi.ru.

«Упаси нас Бог от национальных лидеров, которые, по всей видимости, считают, что войны — это веселые вечеринки. По какой-то причине они совершенно не думают о непереносимых страданиях людей», — написал Proudscot.

«НАТО проводит свои учения на севере Атлантики и в Черном море. Россия проводит учения в Черном море и Атлантике. Оба внимательно рассматривают игрушки друг друга и хвастаются: „Мои игрушки лучше“», — считает HonestBrit.

«Россия просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Но если вам не терпится подергать медведя за хвост, будьте готовы к последствиям», — отметил пользователь Sir Not Sir Nigel Trousers Your Cash.