Большая часть экипажа крейсера «Москва» продолжит службу на Черноморском флоте

Офицерский состав, мичманы и матросы контрактной службы с крейсера «Москва» продолжат службу на кораблях Черноморского флота. В Минобороны РФ подчеркнули, что желание остаться выразили большинство членов экипажа.

Тех военнослужащих, кто решил перевестись в другие гарнизоны, переведут на службу на корабли других флотов. Контрактников по истечению сроков службы уволят в запас.

Родным и близким погибшего на крейсере и пропавших без вести моряков из состава экипажа «Москвы» в Минобороны оказывают всю необходимую поддержку.

В ведомстве заявили, что один военнослужащий погиб, когда пытался потушить возгорание на крейсере. Пропавшими без вести числятся 27 членов экипажа. Остальных — 396 человек — эвакуировали и доставили в Севастополь.