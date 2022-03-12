Более 9,5 тысячи пунктов размещения для жителей Донбасса и Украины продолжили работать в РФ

В настоящее время в России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для граждан Донбасса и Украины. Они организованы во многих регионах страны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

«Более 9,5 тысячи пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа», — сказал Мизинцев.

Он также отметил, что на пунктах сбора продолжается накопление гуманитарной помощи. Общий ее объем уже достиг более чем 17 тысяч тонн. Информация о проведении гуманитарных акций ежедневно публикуется на официальном сайте Минобороны РФ в разделе «Специальная операция. Брифинги. Гуманитарное реагирование на Украине». Также там представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.

«При этом подтверждаем, на всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развернуты пункты временного размещения, предусмотрено горячее питание, места отдыха, круглосуточно дежурят медицинские бригады», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее сообщалось, что Россия за сутки самостоятельно эвакуировала более 10 тысяч человек из ЛНР и ДНР.