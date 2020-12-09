Более 8,5 тысячи военных в России привили от коронавируса

Российская армия получила 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса. Привиты уже более 8,5 тысячи человек, служащих в армии. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Вакцины распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом Министерства обороны РФ. Прививки делали более 300 бригад медиков.

Шойгу добавил, что с апреля ведомство в восемь раз увеличило количество лабораторий для исследования анализов на коронавирус. Каждый день в войсках делают более шести тысяч тестов.

«Таким образом, достигаем более 100% обследований в сутки», — подчеркнул министр.

Сроки ожидания результатов сокращены с двух суток до четырех-шести часов. По его словам, для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией ведомство задействовало свыше 800 реанимобилей, 18 вертолетов и девять самолетов с медицинскими модулями. Санитарная авиация Минобороны выполнила 191 рейс и эвакуировала 630 больных в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.

Шойгу считает, что во время эпидемии эффективной оказалась телемедицина. Количество онлайн-консультаций военных медиков за период пандемии увеличилось в пять раз.

Министр уточнил, что на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» развернут временный центр на 1420 мест. Там работают 673 медика Минобороны. Они оказали необходимую помощь более чем 2,7 тысячи пациентов.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России на этой неделе. Подмосковье активно прививает своих медиков, соцработников и педагогов. Уже 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса в Балашихе.