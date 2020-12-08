Балашихинских врачей привили от коронавируса

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел первые итоги вакцинации от COVID-19, которая стартовала в регионе. За прошедшую неделю российской вакциной „Гам-Ковид-Вак“ привили около пяти тысяч жителей Подмосковья. Среди них 250 врачей Балашихи», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что право получить первыми вакцину есть у медицинских работников, учителей и сотрудников МФЦ, так как они находятся в особой группе риска. Сделать прививку смогут все жители Московской области в возрасте от 18 до 60 лет, когда препарат поступит в регион в достаточном количестве. Принуждать к прививке никого не будут.

В регионе по-прежнему действуют ограничения из-за пандемии коронавируса. Жителям нельзя появляться в общественных местах без защитных масок. Необходимо избегать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.