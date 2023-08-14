Армия 14 августа 2023, 13:39 Шойгу назвал приезд иностранцев на форум «Армия-2023» лучшим ответом любителям санкций Шойгу: приезд иностранцев на форум «Армия-2023» стал лучшим ответом на санкции РИА «Новости»

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Прибытие иностранных делегаций на форум «Армия-2023» стало лучшим ответом любителям санкций. Об этом заявил министр бороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия мероприятия.

Глава Минобороны отметил, что на форум приехали представители разных стран мира.

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«Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос», — указал Шойгу.

«Армия-2023» проходит в Кубинке в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Международный форум продлится до 20 августа.

В рамках мероприятия состоится множество круглых столов по разным темам. На одном из них обсудят обеспечение безопасности и повышение мобилизационного потенциала беспилотной авиации.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в первый день «Армии-2023» компания заключила контракт более чем на 500 миллионов долларов. Отечественная организация подписала это соглашение с иностранным партнером.