Подмосковье 22 февраля 2024, 16:58 Мособлдума приняла закон о льготах и выплатах для вернувшихся с СВО молодых педагогов Пресс-служба Мособлдумы

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Мособлдума приняла законопроект о расширении перечня «молодых специалистов». Теперь молодые педагоги, которые приняли участие в СВО, по возвращении смогут получать меры поддержки, которые положены молодым специалистам.

Законопроект распространяется на участников СВО, имеющих педагогическое образование и начавших профессиональную деятельность в течение года после возвращения со службы.

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«Наши герои, которые после возвращения со службы решат трудоустроиться педагогом, смогут получать меры поддержки, которые положены молодым специалистам — это „подъемные“ в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячная выплата шесть тысяч рублей», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Статус молодого специалиста будет распространяться и на тех, кто стал педагогом после профессиональной переподготовки. Помимо этого, Мособлдума планирует ввести допвыплаты студентам последних курсов колледжей и вузов, которые уже начали преподавать в школе.

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