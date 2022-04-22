Оставленный ВСУ укрепрайон сняли с коптера

Минобороны России показало с высоты птичьего полета укрепрайон, оставленный Вооруженными силами Украины. Кадры с коптера показал телеканал «Звезда».

По данным российского военного ведомства, подразделение украинских националистов не захотело добровольно сложить оружие. В результате штурма российские силы выбили его с укрепленных позиций.

«Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Уточняется, что в укрепленном районе были бронированные огневые точки, разветвленная сеть траншей и окопов, долговременных фортификационных сооружений, в частности заглубленные бетонные бункеры.