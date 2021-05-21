Боевых роботов с искусственным интеллектом создали в России

В России начали производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание».

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», — сказал Шойгу.

Министр также отметил, что над оружием завтрашнего дня в России идет большая работа. Пару лет назад стало известно, что в России к 2025-му году могут создать группировку роботов, способных решать боевые задачи.

В пятницу, 21 мая, министр обороны России Сергей Шойгу отмечает 66-летие. Он возглавил Министерство обороны РФ в ноябре 2012 года. За это время Вооруженные силы России вышли на качественно новый уровень боевых возможностей и вернули утраченный после распада СССР статус сильнейших в мире. Также при Шойгу в основу оборонных возможностей страны лег гиперзвук. И теперь армия России перевооружена более чем на 70%.