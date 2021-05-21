Названы 5 достижений Шойгу по случаю его 66-летия

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечает 21 мая 66-летие. ИА Nation News составило топ-5 его главных достижений во главе военного ведомства.

Шойгу модернизировал армию. Он возглавил Министерство обороны России в ноябре 2012 года. За это время Вооруженные силы РФ вышли на качественно новый уровень боевых возможностей и вернули утраченный после распада СССР статус сильнейших в мире. Армия России перевооружена более чем на 70%.

При Шойгу в основу оборонных возможностей страны лег гиперзвук. Россия стала первым и пока единственным государством, обладающим гиперзвуковыми ракетными комплексами. Системы «Кинжал» и «Авангард» уже поставлены в войска. В 2020 году ВС РФ провели более 5,7 тысячи тренировок и учений, что позволило стране сохранить высочайший уровень готовности к отражению внешних угроз.

Кроме того, за несколько лет Шойгу решил одну из главных проблем отечественной армии в постсоветский период. Квартирный вопрос больше не беспокоит около 2,5 миллиона военных и членов их семей, а армейский жилой фонд возрос в пять раз.

Контрактников в Армии России впервые стало больше, чем призывников. За годы работы министра их число увеличилось более чем вдвое.

Помимо этого, при Шойгу возродилось доверие россиян к вооруженным силам. Улучшение состояния армии заметили почти 80% граждан. В способности военных защитить Россию от внешних угроз благодаря возросшему уровню боеспособности верят 83% жителей.

С 2014 года СМИ называют Шойгу «министром, который воссоединил Крым и Россию». Силы специальных операций (ССО) России обеспечили безопасность референдума о статусе Крыма. Воссоединение полуострова с материком прошло без единого выстрела.

Также при Шойгу проявились боевые возможности Армии РФ. Это стало возможным в ходе сирийской операции, которая началась 30 сентября 2015 года. Россия задействовала в Сирии ограниченную группировку Воздушно-космических сил (ВКС) и ССО. За два года террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)* была фактически разгромлена и прекратила существование в былом виде.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.