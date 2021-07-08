Боевые стрельбы Т-72Б3 прошли на полигоне под Симферополем на фоне учений НАТО

Армейский корпус Черноморского флота РФ на фоне маневров стан НАТО Sea Breeze провели учения танкистов в Крыму. Боевые стрельбы танков Т-72Б3 прошли на полигоне «Ангарский» под Симферополем.

Участие в стрельбах приняли почти 200 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3. Стрельба прошла по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Выстрелы проводились с расстояния от тысячи до двух тысяч метров. Учения прошли успешно.

Учения ракетных войск и артиллерии с участием более 800 военнослужащих и более 150 единиц военной и специальной техники начались в Крыму 7 июля. В ходе маневров будут задействованы реактивные системы залпового огня «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также минометы «Сани» и «Поднос».

Маневры Sea Breeze будут проходить в акватории Черного моря до 10 июля. В Национальном центре управления обороной РФ ранее заявили, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на этих учениях.