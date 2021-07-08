Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma направился в Черное море. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter командования Шестого флота США.

«USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», — сообщили военные.

Международные учения Sea Breeze стартовали в Черном море в конце июня. В них участвуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран.

Посольство РФ в США ранее указало на то, что масштаб учений гораздо выше рисков непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому российская сторона призывает США и их союзников отказаться от военных маневров в этом регионе.

Накануне в Черное море вошел патрульный корабль Rayo ВМС Испании. Его, как и другие участвующие в учениях корабли, взяли под контроль силы и средства Черноморского флота.

Учения Sea Breeze начались 28 июня в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Они продлятся до 10 июля.