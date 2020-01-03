Боевые пуски С-400 проведут в Астраханской области

Учения с боевыми пусками систем противовоздушной обороны С-400 пройдут в Астраханской области. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, пуски запланировали на август 2020 года.

«Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу военного округа.

Командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа генерал-майор Сергей Тихонов также объявил, что в 2020 году дивизия проведет более 30 мероприятий боевой подготовки.

В 2019 году учения зенитно-ракетных комплексов С-400 прошли в Ростовской области. По сценарию они отражали удар крылатых ракет.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявлял, что в 2020 году ВКС четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

С-400 «Триумф» рассчитан на перехват ракет на большой и средней дальности. Система способна уничтожить любые воздушные цели, даже в условиях интенсивного противодействия.