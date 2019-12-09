Российскую часть Арктики накроют куполом из С-400

«Это значит, что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты», — добавил военный.

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По его словам, в этом году первые системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле.

Моисеев также сообщил, что в 2020 году моряков Северного флота ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но также в Атлантический океан и в Средиземное море.

Одним из направлений деятельности североморцев он назвал экологическую безопасность и очистку арктических территорий от металлолома, оставшегося там с советских времен. Экологический взвод занимается этой проблемой на протяжении пяти лет. В следующем году он продолжит свою работу.