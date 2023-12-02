Армия 02 декабря 2023, 11:49 Боевые корабли ТОФ прибыли во вьетнамский порт Камрань MFA Russia/via Globallookpress.com

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл в международный порт Камрань во Вьетнаме и пробудет там до 4 декабря. Об этом сообщила «Газета.ru».

В составе отряда — большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Моряков-тихоокеанцев поприветствовали генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве России во Вьетнаме. Садыков указал на важность порта Камрань для России и напомнил, что он более 20 лет остается пунктом материально-технического обеспечения кораблей флота.

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Во Вьетнаме моряки возложат венки к открытому в 2009 году мемориалу советским, российским и вьетнамским военнослужащим и гражданским лицам, «отдавшим жизнь за мир и стабильность в регионе». В дальнейшем тихоокеанцам предстоит встретиться с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской Народной армии, руководством Народного комитета Кханьхоа, провести совместные товарищеские спортивные соревнования с моряками из Вьетнама.

В ноябре боевые ТОФ заходили в индийский порт Вишакхапатнам.