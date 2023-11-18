Армия 18 ноября 2023, 13:48 Боевые корабли ТОФ прибыли в индийский порт Вишакхапатнам Пресс-служба Минобороны

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Боевые корабли Тихоокеанского флота России (ТОФ) осуществили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля „Адмирал Трибуц“ и среднего морского танкера „Печенга“ <…> прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам», — говорится в сообщении.

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Заход состоялся в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли торжественно встретили на главной базе восточного флота ВМС Индии. Моряки смогут принять участие в протокольных, спортивных, культурных мероприятиях.

Корабли останутся в порту до 20 ноября.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России — «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» — и танкер «Печенег» впервые за полвека зашли в порт Бангладеш. Они пришвартовались в порту Читтатонг, главной морской гавани государства.