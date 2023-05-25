25 мая 2023, 07:19
Минобороны показало кадры работы специалистов службы ГСМ в зоне СВО
Минобороны показало на видео работу специалистов службы горюче-смазочных материалов ЗВО
Минобороны России показало кадры работы специалистов службы горюче-смазочных материалов подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.
«Непрерывная боевая работа: специалисты службы горюче-смазочных материалов подразделений МТО Западного военного округа продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации», — уточили в ведомстве.
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Специалисты проводят контроль качества топлива при помощи новых переносных войсковых лабораторий.
За подразделениями следят беспилотники ВСУ, а вражеская разведка пытается вычислить маршруты движения. Для повышенной защищенности машин их дополнительно бронируют и наносят маскирующую окраску.
В ведомстве подчеркнули, что подразделения МТО — это кровеносная система войск, которая обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым: боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продуктами и водой.
Ранее Минобороны опубликовало кадры доставки писем бойцам СВО.
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