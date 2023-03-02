Армия 02 марта 2023, 07:21 Боевую работу бронепоезда «Волга» в зоне СВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы бронепоезда «Волга» в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу бронепоезд «Волга» в зоне спецоперации. Российские военные задействовали его для разминирования и восстановления железной дороги.

«Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги», — уточнили в вдедомстве.

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Начальник специального поезда перечислил его задачи. Среди них: техническая разведка железнодорожных участков, восстановление путей и сопровождение грузов.

По его словам, если обнаруживаются незначительные повреждение железнодорожного полотна, личный состав спецпоезда устраняет их своими силами и продолжает движение.

На бронеплощадках поезда установили вооружение и новейшую технику. Есть в составе и укрытия для ведения огня.

Ранее Минобороны показало на видео, как беспилотный летательный аппарат «Иноходец» участвовал в уничтожении батальона противника в ходе спецоперации на Украине.