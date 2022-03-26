Безжалостный «Вихрь». Минобороны показало на видео мощный авиаудар по командному пункту ВСУ

Минобороны поделилось кадрами уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами армейской авиации ВКС России. Вертолеты Ка-52 нанесли авиационный удар противотанковыми управляемыми ракетными комплексами «Вихрь».

Назначенные цели были уничтожены с режима висения, без входа в зону поражения ПВО противника. Расстояние превышало семь тысяч метров.

Накануне Минобороны РФ подвело итоги первого месяца спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Главные задачи первого этапа выполнены. Украинская армия понесла серьезные потери в авиации и флоте, сильно пострадали системы ПВО и сухопутная армия. ВСУ потеряли около 11,5% живой силы, повреждено много боевой техники.

Больше половины территории ДНР и 93% территории ЛНР удалось освободить от нацбатов. Под контроль народных милиций республик перешли 276 населенных пунктов.

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской области.