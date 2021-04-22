Шойгу приказал быть в готовности к немедленной реакции в связи с учениями НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe. Об этом он заявил на совещании, посвященном итогам действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Его слова процитировал ТАСС.

«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», — подчеркнул Шойгу.

Он уточнил, что НАТО существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России. Там значительно выросли разведывательная деятельность, а также интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки. При этом российские военные внимательно отслеживают переброску войск Североатлантического альянса в район учений.

Шойгу отметил, что координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов, создали в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. При этом одна из основных группировок при переброске сил альянса развертывается в Причерноморье.

22 апреля на Крымском флоте начались межвидовые учения ВС РФ — в них примут участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

Ожидается, что крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021 пройдут в мае–июне. Альянс отработает оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике, как и в прошлые годы. Однако в этот раз особое внимание будет уделено именно Юго-Восточной Европе.