Армия 04 апреля 2024, 13:29 Атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр» Северный флот: АПЛ «Казань» выполнила ракетную стрельбу «Калибром» РИА «Новости»

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Многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» выполнила плановую стрельбу боевой крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Архангельской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу флота.

Упражнения по боевой подготовке прошли в Баренцевом море. Корабль проекта 885М «Ясень-М» выпустил ракету по полигону Чижа. Стрельбу удалось выполнить с заданной точностью и соблюдением всех технических и полетных параметров. Экипаж проявил «высокий профессионализм и морскую выучку», отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

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В конце марта во время учений в Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота смог поразить цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров. Учения прошли успешно, цель оказалась поражена в расчетное время.