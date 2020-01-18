Американский беспилотник провел разведку в Крыму и Донбассе

Американский стратегический беспилотник проводил разведку у берегов Крыма в Черном море. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

«В 06:50 по московскому времени стратегический разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk, ВВС США, бортовой номер 11-2048, позывной FORTE10, взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия)», — сообщил ресурс, приложив карту полета.

17 января Беспилотник через Грецию и Украину подлетел к линии разграничения в Донбассе. Аппарат провел там несколько часов, а потом через территорию Украины подлетел к Крыму и дальше к черноморскому побережью Краснодарского края. У границ России беспилотник заметили в 17:30 по московскому времени.

По информации портала, полет осуществлялся в международном воздушном пространстве на высоте 16 тысяч метров. У границ России беспилотник провел шесть часов.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Беспилотники этого типа появились в американской армии в марте 2006 года.