Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и у берегов Крыма

По данным ресурса, БПЛА RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 поднялся в воздух с авиабазы НАТО на Сицилии. Сначала он зашел в воздушное пространство Греции, а затем Украины. Аппарат пролетел над линией разграничения в Донбассе и отправился к российским берегам. Беспилотник облетел Крым вдоль границы.

ВВС США до этого провели разведку в районе Крыма летом 2019 года. 28 июля вдоль черноморского побережья России пролетели противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion.

Иностранные самолеты-разведчики в последнее время все чаще появляются у российских границ. Минобороны России не раз призывало Пентагон прекратить разведывательные операции.