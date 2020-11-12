Американские журналисты рассказали о «наводящем ужас» российском оружии

Бомбардировщики были продемонстрированы в ноябре Министерством обороны России. На фотографиях можно увидеть Ту-160 с 12 стратегическими крылатыми ракетами Х-55СМ, а также шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102 перед Ту-95МС. На последнем снимке запечатлен Ту-22М3.

Источник фото: Министерство обороны РФ

По словам авторов статьи, эти военные самолеты наводят ужас. Журналисты отметили, что раньше не представлялось возможности увидеть российские бомбардировщики. Теперь же у специалистов появилась возможность оценить вооружение по демонстрирующим силу кадрам. Авторы публикации отметили, что бомбардировщики крайне полезны благодаря своей дальности полета и способности нести как обычные ракеты, так и ядерные.

В сентябре бомбардировщики-ракетоносцы России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки. Техника провела в воздухе более 25 часов и преодолела более 20 тысяч километров.