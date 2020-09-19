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    19 сентября 2020, 19:42

    Российские Ту-160 установили рекорд по продолжительности полета без посадки

    Алена Макаренко

    Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета. Об этом рассказал командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, его слова привел ТАСС.
    Российские Ту-160 установили рекорд по продолжительности полета без посадки

    «Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации», — заявил он.

    Летчики ВКС России пробыли в воздухе более 25 часов, за это время они преодолели свыше 20 тысяч километров.

    Полет двух Ту-160 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ракетоносцы пролетели над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей. Истребители Су-35С и самолеты иностранных государств сопровождали бомбардировщики на отдельных этапах маршрута.

    Бомбардировщики взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

    Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.

    Предыдущий рекорд 10 лет назад также установили на Ту-160. Тогда летчики провели в воздухе 24 часа и 24 минуты, написало РИА ФАН.

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