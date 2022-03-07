«Получи, фашист, ракету»: Минобороны показало боевую работу вертолетов Ка-52 на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры работы боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине.

На кадрах видно, как вертолеты уничтожают цели, скрытые за деревьями. По данным Минобороны, там скрывалась техника украинской армии, а вертолеты использовали для их поражения противотанковые управляемые ракеты.

По информации оборонного ведомства, российская армия использует вертолеты в ходе спецоперации на Украине для сопровождения наземных колонн, доставки десанта и военных грузов, а также в рамках авиационной поддержки наземных подразделений и уничтожения бронетехники противника.

Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» представляют собой модернизированную версию вертолета Ка-50 «Черная акула». В новой машине улучшены аэродинамические характеристики, она менее заметна для радаров. Основным предназначением «Аллигатора» является уничтожение тяжелой техники, живой силы и вертолетов противника. Он может работать днем и ночью при любых погодных условиях.

Ранее СМИ показали работу ударных российских вертолетов Ми-8 и Ми-24.