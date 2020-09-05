Финал танкового биатлона стартовал в Алабине. Прямая трансляция

Финал танкового биатлона в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» проходит в Алабине. «360» ведет трансляцию с подмосковного полигона.

В последней гонке соревнований сразятся команды из России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

В стартах уже выступили команды Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго, Китая, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Сербии и Киргизии.

Всего в танковом биатлоне участвуют команды из 19 стран. Многие из них неоднократно становились призерами состязаний в предыдущие годы. Заезды проходят с 23 августа по 5 сентября.

Международные армейские игры организованы в шестой раз на территории Кубинки в Московской области.