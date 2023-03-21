Эксклюзив 21 марта 2023, 13:06 «Женщина пошла вразнос». Актриса Сара Окс рассказала свою версию драки в фитнес-клубе Актриса сериала «Универ» Сара Окс назвала драку в фитнес-клубе в Одинцове провокацией

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В дорогом подмосковном фитнес-клубе случилась драка. Известная по сериалам «Универ» и «Полицейский с Рублевки» актриса Сара Окс не поделила велотренажер с другой клиенткой. Артистка заявила «360», что скандал подстроили, и представила свою версию.

На занятия в Одинцово она ездила больше года, и это первый конфликт. Во время последнего визита Сара Окс оставила полотенце на велотренажере и отошла налить воды.

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«Девушка наступила на полотенце, начала протирать им полы и, думая, что я не успею заметить, положила его обратно на место. Такое „опускалово“. Взяла бутылку мою, вышвырнула», — сказала она.

Велотренажер принадлежал фитнес-клубу. Актриса сказала, что уступила его, но напомнила о правилах.

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«Я не могла понять, почему такая агрессия, чего человек от меня хочет. <…> На мои слова, что вообще-то в фитнес-клубе весь инвентарь общий, и такого нет, что мы под себя его когда-то подкрутили, женщина пошла вразнос, начались личные оскорбления», — рассказала актриса.

Она назвала этот конфликт женской разборкой. Он произошел в недосягаемом для камеры видеонаблюдения месте, поэтому не попал на видео. Единственным свидетелем стал муж нападавшей, который стоял в стороне и не вмешивался. Травмы получили обе — актрисе вырвали клок волос, поцарапали лицо, ключицу и живот.

Актриса заподозрила, что конфликт подстроили, девушка узнала ее и намеренно спровоцировала, а потом разослала свой рассказ по СМИ. Она сказала, что не могла отобрать у оппонентки тренажер — он настолько тяжелый, что его можно только откатить.

«История стара как мир. Когда берут более или менее известного артиста, раскручивают на какой-то скандал, чтобы на его имени попиариться. Других объяснений, почему такое произошло, у меня нет», — предположила Оксана Окс.

Соперница осталась с разбитой губой, рассказал Telegram-канал Mash. Она настроила велотренажер, отошла, увидела, что актриса заняла его, и решила вернуть себе место. По ее версии, бутылку бросила Сара Окс и началась драка. Обе сняли побои, но администрация фитнес-клуба полицию решила не вызывать.