Эксклюзив 02 января 2023, 21:03 Запрет концертов в России ударит по Меладзе сильнее потери званий Политолог Гаспарян: Меладзе стоит наказать рублем за лозунг украинских националистов Википедия

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Заслуженный артист России Валерий Меладзе ответил на лозунг «Слава Украине!». За поддержку украинских националистов певца призвали лишить всех имеющихся у него званий. Но, как отметил в разговоре с «360» политолог Армен Гаспарян, артисту не важны регалии. Более действенным наказанием для него стал бы удар по кошельку.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Мне кажется, что Меладзе, как и всем прочим, абсолютно и глубоко наплевать на эти звания в данный конкретный момент. Единственное, наверное, на что этому человеку не наплевать — на свой кошелек. Лучше лишать не звания, а возможности давать в России концерты.

Он произнес лозунг экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, ну пусть едет туда, где этот лозунг в ходу, и там дает концерты, если его, конечно, там не зарежет какой-нибудь [последователь] «СИЧ С14»* по итогам первого выступления. Пусть там тогда работает. Но это же постоянный намек на то, что хочется здесь, хочется корпоративов, показов по телевидению и так далее.

Лучший удар — по кошельку

Мне кажется, что человек, который произносит подобный лозунг, должен за это как-то отвечать, А звание… Знаете, я человек старой формации, вот участники рок-группы Led Zeppelin, по моему, не являются народными артистами Великобритании, неправда ли? И мне кажется, что Боб Дилан тоже не являлся народным артистом США. Это такой остаток Советского Союза, который в то время значил много, а сейчас уже нет, к сожалению. А к сожалению, потому что звание нивелировано.

Мне кажется, что лучше ударить по кошельку, а не по дипломам на стене. Наши артисты — вообще в своей массе люди своеобразные. Они же единственное, что уяснили, что надо всегда быть против власти, при этом не забывать от власти получать все.

Такой парадокс российской действительности, поэтому меня абсолютно не удивляют все эти выходки. Меня поражает то, что всегда найдется какой-нибудь адвокат, который скажет, мол, ну ладно, это артисты, они витают в высоких эмпиреях и не понимают, что говорят — ну прекрасно. Может быть, опустошение банковского счета поможет лучше разбираться в том, что ты говоришь.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.