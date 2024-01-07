Знаменитости 07 января 2024, 16:17 Выступления сбежавших из России звезд не заинтересовали зарубежных зрителей Kp.ru: публика потеряла интерес к зарубежным концертам уехавших из России звезд РИА «Новости»

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Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru, который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Месячное число концертов группы «Сплин» за границей теперь исчисляется единицами, а не десятками, как было в России. Первый концерт коллектива в этом году запланирован только на февраль в Лондоне. Но стоимость билетов отпугнула поклонников. Пока разобрали только галерку по стоимости от 80 до 120 фунтов стерлингов.

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Продюсеры группы «Би-2» с единственным оставшимся фронтменом Левой (Егором Бортником*) поступили хитрее. Они договорились о концертах в местах отдыха россиян. В январе запланировано выступление в клубе тайского Пхукета с билетами за 8,9 тысячи рублей. В апреле артисты отправятся на гастроли в Турцию.

Запланированный на конец декабря концерт Земфиры* из-за небольшого количества проданных билетов отменили в Дубае. Стоимость посещения выступления некогда популярной артистки начиналась от 120 тысяч рублей. Несмотря на то, что в стране собрались далеко не бедные россияне, интерес к певице явно угас.

Переехавший в Израиль Андрей Макаревич* стоимость своих выступлений снизил с пяти до двух миллионов рублей. Но эти деньги артист делит со всеми музыкантами. Обычно он дает небольшие концерты на частных мероприятиях.

Юбилейный тур его группы «Машина времени» в честь 55-летия коллектива тоже под угрозой срыва. К примеру, в Ереване выступление перенесли с октября 2023 года на апрель. Но даже с учетом новой даты организаторы продали чуть больше половины билетов.

Сохранить интерес публики уехавшие из России артисты пробуют разными способами. Земфира* с наступлением 2024 года анонсировала выпуск нового альбома. Артистка подчеркнула, что завидует тем, кому еще только предстоит его послушать.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.