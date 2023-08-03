Эксклюзив 03 августа 2023, 13:29 «Всегда была актрисой». Клара Новикова — о дружбе с Ириной Мирошниченко Актриса Клара Новикова: Мирошниченко была актрисой даже вне театра РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко запомнилась юмористке Кларе Новиковой потрясающей актрисой. В беседе с «360» она вспомнила некоторые детали из жизни артистки.

«Замечательная красавица, потрясающая актриса. Я много раз бывала с ней на концертах. Мы часто сидели за одним столом на каких-то приемах. Всегда потрясающе одета, всегда очень несуетна. Дай бог, чтобы сегодня все так относились к профессии, как это делала Мирошниченко», — сказала народная артистка РФ.

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Новикова заметила, что ее коллега была очень требовательной на сцене. Даже во время прочтения обычных стихотворений могла буквально довести человека «до белого каления», чтобы услышать нужное звучание.

О смерти Мирошниченко она узнала в беседе с «360». Пока актриса была в больнице, Новикова надеялась на наилучший исход событий.

«У меня мурашки. Я знала, что она лежит в больнице. Знала, что у нее была остановка сердца. Но думала, что она-то выкарабкается», — с горечью отметила юмористка.

Она добавила, что Мирошниченко была предана своей профессии даже вне театра. Новикова вспомнила, что они жили по соседству. По ее словам, артистка всегда выглядела превосходно.

«Она выходила вынести мусор, и машины останавливались. Никогда не видела ее неопрятной. Она всегда была актрисой, ведущей актрисой МХАТа. Всегда красивой», — рассказала Новикова.

О смерти Ирины Мирошниченко «360» сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

В конце июля актриса обратилась к врачам из-за высокой температуры. СМИ сообщали, что она оказалась в очень тяжелом состоянии. Мирошниченко перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.