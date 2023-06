Знаменитости 27 июня 2023, 18:33 «Все знают, что мы поцеловались». Дженнифер Лоуренс впервые ответила на слухи об изменах с Лиамом Хемсвортом Актриса Дженнифер Лоуренс впервые прокомментировала слухи об изменах с Лиамом Хемсвортом Кинопоиск

Читать 360tv в

Слухи о том, что у актеров Дженнифер Лоуренс и Лиама Хемсворта была интрижка, ходят давно. Пара снималась в фильме «Голодные игры» и якобы уже тогда крутила роман, хотя Хемсворт тогда был в отношениях с Майли Сайрус.

Интерес публики к теме подогрел новый клип Сайрус на песню Flowers. Поклонники решили, что таким образом певица разоблачает давнюю измену Хемсворта с Лоуренс. Отсылкой для зрителей стал и золотой наряд Сайрус — как золотое платье Лоуренс, которое та надела на ковровую дорожку в день премьеры «Голодных игр».

Реклама

Американский актер и ведущий Энди Коэн в своем шоу напрямую поинтересовался у актрисы, было ли у нее что-то с коллегой по съемкам. Изобразив удивление, Лоуренс ответила отрицательно. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

«Неправда. Я бы с удовольствием рассказала, но это неправда. Тотальный слух», — заявила она.

Актриса также добавила, что «все знают, что мы с Лиамом поцеловались однажды». Но это было уже спустя год после того, как он расстался с Майли.

Тем не менее Лиам Хемсворт судится с Майли Сайрус из-за песни Flowers, в которой, как многим показалось, она разоблачает его измены. Актер пожаловался, что она испортила ему репутацию, его едва не выгнали со съемок.

Хемсворт и Сайрус познакомились почти 15 лет назад на съемках фильма «Последняя песня». Их отношения были нестабильными: постоянные скандалы и разрывы. Но после союз звездной пары на время стал крепким. Молодые люди поженились, но спустя всего год подали на развод.

В клипе Flower фанаты заметили, что Сайрус не только повторила образ Лоуренс, но и использовала ее жесты, словно пародируя. Также она снялась возле бассейна, что напомнило Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Еще одна отсылка — строчки припева, похожие на трек Бруно Марса When I Was Your Man. Эту песню Хемсворт посвятил Майли на их свадьбе. Однако сама певица это отрицала и говорила, что ее композиция вовсе не об этом.

Ранее стало известно, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор договорился со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди об изменах.