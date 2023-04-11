Знаменитости 11 апреля 2023, 00:38 «Все закончилось с Софией Ротару». Позиция певицы по Украине перечеркнула ее историю в России Депутат Милонов: решение о наказании для Ротару за поддержку ВСУ должен принять суд РИА «Новости»

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В организации «Ветераны России» предложили лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве. Причины — в позиции артистки насчет спецоперации на Украине и возможная финансовая поддержка, которую она оказывает ВСУ. Ситуацией уже заинтересовались в Генпрокуратуре, но решение в итоге должен принять суд.

Осуждение СВО и поддержка ВСУ

Исполнительный директор общественной организации «Ветераны России» Вадим Мироненко рассказал ТАСС об обращении с заявлением насчет Ротару в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

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«Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ», — пояснил он.

В организации потребовали, чтобы недвижимость певицы в Москве и Ялте изъяли, продали, а вырученные с этого средства направили на нужды ВС России. Речь, по словам Мироненко, в частности, идет о квартире артистки на Зоологической улице столицы.

Как сообщал Telegram-канал Mash, жилплощадь площадью в 120 квадратных метров обставлена дорогой мебелью. Территория дома, где она находится, закрытая и охраняемая. Ротару и кого-либо из обслуживающего персонала певицы там не видели очень давно.

Законом предусмотрено, что ведомство должно рассмотреть поступившее от «Ветеранов России» заявление и вынести по нему конкретный и мотивированный вердикт.

Мироненко добавил, что в организации выступают за запрет на заработок для не поддерживающих СВО и призывающих к финансированию украинских военных артистов и блогеров в России.

«Очень надеемся, что соответствующая реакция органов исполнительной власти станет общей практикой», — подчеркнул представитель «Ветеранов России».

Вопрос с Ротару нужно решать в суде

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «360» указал на необходимость в такой ситуации получить решение суда.

«Если она (София Ротару — прим. ред.) финансово поддерживает ВСУ, то есть соучаствует в убийстве русских людей, то в отношении нее нужно возбуждать уголовные дела», — заметил он.

Необходимо накладывать арест на ее имущество в качестве обеспечительных мер, как это произошло с [российским журналистом и телеведущим] Александром Невзоровым*. Виталий Милонов зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Милонов выразил уверенность, что суд назначит Ротару соразмерный ее «работе» штраф.

«Это нормально, я считаю. Но только если это будет идти через постановления суда и его решения», — обратил внимание депутат.

Он призвал не осуждать певицу, указав на специфическое состояние ее психики и соответствующий возраст.

«Осуждать Софию Ротару сейчас толком даже и нельзя. Она находится в таком маразме, что не может отдавать себе отчет в своих действиях. Она навсегда вычеркнула себя из списка русских и советских исполнителей. Все закончилось с Софией Ротару», — заключил Милонов.

*Александр Невзоров — признан в России иностранным агентом.