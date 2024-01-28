Эксклюзив 28 января 2024, 20:47 Вот он — результат. Злое волшебство «Марафона желаний» Блиновской Корреспондент «360» Кононова: «Марафон желаний» Блиновской — это развод Телеканал «360»

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«Марафон желаний» блогера Елена Блиновской обещал людям исполнение их заветных желаний с помощью трансформации мышления. Корреспондент «360» Елена Кононова в авторской колонке рассказала об интересной теории, которую выдвинула ее знакомая.

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«Блиновскую в СИЗО отправили, читала?» — спрашивает у меня знакомая по тренажерному залу.

Я вздыхаю. Работа в новостях — она такая, читаешь и про «голую» вечеринку, и про гуру «вселенского» коучинга, и еще много о чем.

«А я хотела марафон купить. Отзывы прочитала, а там ну чисто волшебство. И квартиры девочкам дарили, и дети долгожданные появлялись. А теперь все. Она же из СИЗО марафоны не продает, не знаешь?»

Я пытаюсь представить себе картину. Вот Елена собирает вокруг себя обитательниц следственного изолятора и учит их загадывать желания. Вместо шариков запускают самолетики.

РИА «Новости»

«Нет, точно не продает, — говорю, — и вообще, ты же понимаешь, что это развод? В целом, в позитивном мышлении, пусть и магическом, нет ничего плохого. Но она же деньги большие на этом зарабатывала. И налоги не платила».

Знакомая завязывает шнурок на кроссовке и смотрит в одну точку. Не верит мне. Верит Блиновской.

«Я вот тоже думаю, что если бы у нее была особая связь со Вселенной, она бы пожелала себе свободы и расплатиться с долгами. Но у меня есть теория на этот счет. Я читала про эти марафоны. Там же визуализировать надо».

«Так, и что?» — мне даже интересно стало про теорию насчет ареста Блиновской.

«То есть ты максимально подробно прописываешь свое желание, представляешь, как оно исполнится. Не исполнилось — плохо представлял. А что если еще до того, как закрутилось это дело, кто-то из врагов Блиновской освоил эту схему. И решил визуализировать ее проблемы с налоговой? Вот прямо представлял себе и обыски, и судью, и СИЗО. И так хорошо представил, что вот он — результат. То есть марафон работает».

Мы молча идем в раздевалку. Напарница моя по спорту печальна. Какое-то, согласно ее теории, злое волшебство получается. Лучше уж вообще без него.