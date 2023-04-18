Эксклюзив 18 апреля 2023, 16:18 «Воспользовалась добротой». Волочкова рассказала о скандальном интервью с Жигаловой Волочкова рассказала, как проходило скандальное интервью с Жигаловой

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Скандал между 47-летней балериной Анастасией Волочковой и 42-летней журналисткой Аленой Жигаловой разгорелся в конце января 2023 года. Бывшая солистка Большого театра стала героиней нового YouTube-шоу ведущей, но все пошло не по плану. В кадре артистку выставили нетрезвой и показали, будто она ведет себя вызывающе. Балерина рассказала, как все было на самом деле в беседе Марусей Михейчик в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей».

Время для записи эфира было выбрано неудачно. Волочкова была крайне вымотана: накануне она праздновала 47-летие, где было множество звездных гостей и прессы, которым нужно было уделить внимание. До этого она только прилетела с отдыха на Мальдивах, а после ездила в клинику, чтобы решить проблему с повреждением сустава.

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«Это как раз тот случай, когда человек воспользовался именно моей добротой», — сказала Волочкова, объясняя, почему она вообще согласилась сниматься.

«Подстава» была еще в том, накануне интервью Волочкова долго не спала, общаясь с дочерью, которую давно не видела. Утром она хотела перенести съемку, но Жигалова настояла, что запись должна пройти именно в этот день.

«Алена ставит бутылку просекко на стол. Я говорю: „Алена, давай запишем эфир, и потом в гримерной отметим мой день рождения“. А она ответила: „Нет, это формат нашей программы“», — поделилась Волочкова.

Как отметила Волочкова, ее выставили не в лучшем свете. Балерину даже обескуражило, как глупо она должны была выглядеть по задумке Жигаловой в кадре.

«Но я все равно отвечала искренне, говорила то, что думала», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что после выхода программы некоторые звезды шоу-бизнеса не захотели идти на съемки к Жигаловой.

«Она ради рейтингов, получается, готова на все <...> Деньги имеют свойство заканчиваться, но совесть — ее ведь не купить и не продать. Конечно она [Жигалова] меня подставила», — сказала Волочкова.

Жигалова даже не позвонила и не извинилась после произошедшего, добавила балерина.