Эксклюзив 05 марта 2023, 20:01 «Влечет сюда некая сила». Актер Владимир Стеклов привез бойцам СВО стихи и рассказы о кинематографе Актер Владимир Стеклов приехал в Донбасс на встречу с солдатами

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Российский актер Владимир Стеклов навестил участников спецоперации в Донбассе. Он прочел им стихи, рассказал о съемках и поделился историями из жизни. Народный артист России признался «360», что приехал не в первый раз и собирается еще — его влечет желание поддерживать бойцов.

Знакомство с бойцами

«Доехали замечательно, и дорога не была тяжелой или трудной. Долетели быстро. За два дня огромное количество впечатлений, хотя я здесь не впервые, тем не менее всякий раз появляется что-то новое», — сказал актер.

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В эту поездку Владимир Стеклов побывал в нескольких населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в Сватове, Кременной, Белогоровке, Лисичанске и Северодонецке. На полигоне он попробовал себя в роли танкиста — стрелял с места наводчика и командира экипажа из Т-80. Актер признался, что такие поездки — больше чем исполнение долга.

«Желание и стремление бывать здесь возникло: помимо каких-то моих самостоятельных решений, меня просто влечет сюда некая сила. Потребность. <…> Эти минуты общения, надеюсь, не только для меня очень дороги. Очень хотелось бы познакомиться с бойцами еще ближе», — объяснил он.

Артист встретился с военнослужащими. Он рассказал о премьере сериала «13-я клиническая», работе над картиной «Медвежий угол», о ролях в спектаклях «Анна Каренина», «Фальшивая нота» и о новой постановке «Мастера и Маргариты». Стеклов вспомнил несколько курьезных случаев со съемок и прочел стихотворение «Казнь Стеньки Разина» Евгения Евтушенко, так как оно, по словам актера, о силе человеческого духа и ассоциируется у него с российскими солдатами, которые сражаются на передовой.

Культурная перезагрузка

«Это важно для поднятия боевого духа. И все равно ребята разгружаются такими монологами», — сказал военнослужащий с позывным Турист.

В зону проведения спецоперации, по его словам, регулярно приезжают артисты. Владимир Стеклов тоже вернется туда в конце марта. Боец сказал, что творческие встречи помогают отвлекаться от тяжелых будней, особенно такие эмоциональные, как эта.

Одним из участников мероприятия стал руководитель штаба Захара Прилепина в ЛНР Юрий Мезенов. Он организует доставку продуктов со склада в Ростове-на-Дону в труднодоступные населенные пункты, оказание адресной помощи мобилизованным бойцам и социальной — местным жителям.

«В таких городах, как Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, помимо того, чтобы просто привезти накормить — сейчас это отошло на второй план, — идет работа с лежачими больными. Есть улицы, где на двух бабушек остались по три лежачие бабушки», — рассказал мужчина.

Инструктаж для артистов

Одно из направлений — культурное. Штаб помогает устраивать творческие встречи с военнослужащими. Например, музыканту Петру Лундстрему, актеру Олегу Чернову, Московскому современному художественному театру.

«Они все часто сюда ездят. Здесь вопрос оперативной ситуации — если позволяет обстановка, они сразу меняют свой график, и тут мы можем оперативно им посодействовать и транспортом, и прочим», — рассказал Мезенов.

Каждому артисту проводят инструктаж — объясняют, как действовать при обстреле, где находится аптечка, кого держаться, как передвигаться по территории. Мезенов рассказал бойцам о поездке с Владимиром Стекловым в Белозеровку и его попытке помочь попавшим в засаду бойцам.