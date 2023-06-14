Знаменитости 14 июня 2023, 15:42 «Важна хорошая провокация». Эвелина Бледанс рассказала о проектах кино и телевидения Актриса Бледанс: на телевидении найдется контент для любой публики Телеканал «360»

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Телевидение предоставляет контент на любой вкус для абсолютно любой публики, важно просто найти то, что актуально именно для тебя. Об этом рассказала «360» актриса Эвелина Бледанс, рассуждая на тему маркетинга на телевидении и в кино на полях ПМЭФ.

На ее взгляд, телевидение не утратит для людей свою привлекательность несмотря на наличие интернета, соцсетей.

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«Телевизор красивый, манящий, и можно найти контент на любой вкус — просто включайте правильные каналы, которые актуальны для вас, в которых вы нуждаетесь. Телевидение все время в поиске того, что захватит внимание публики, к чему будут бежать с работы, — это ток-шоу, сериалы. Новости всегда в приоритете — как их смотреть без телевидения?» — заметила Бледанс.

«Нести добро и позитивную энергию»

По ее мнению, люди всегда гонятся за эмоциями, поэтому телепроекты должны их пробуждать.

Именно поэтому люди смотрят реалити-шоу, пояснила она. Кроме заряда эмоций, важна положительная аура. Нужно «нести добро и хорошую энергию».

Себя Эвелина Бледанс назвала «доброжелательным зрителем»: призналась, что она «любит щелкать пультом», но даже если проект сразу не понравился, всегда попытается найти в нем что-то хорошее, «как в партнере по кино, с которым не хочется целоваться».

Актриса поделилась, что хотела бы видеть на телевидении больге комедий, «классных ярких образов», которым люди смогут подражать, и вспомнила, как женщины пытались скопировать прическу ее героини из сериала «Проклятый рай».

Телевидение — это тонкая структура, но это живой организм. Телевизор — это член семьи, и когда люди его смотрят, они хотят видеть там что-то родное. Вопрос в принятии человеком, который смотрит на тебя. Он должен принять тебя. <…> Наша задача — сделать так, чтобы телевизор остался. Надо стараться и создавать классный контент, потому что многие не смотрят интернет Эвелина Бледанс актриса, общественный деятель

Говоря о выборе актеров между кино и театром, она заявила, что сама хотела бы усидеть на двух стульях, но заметила, что в кино, в отличие от театра, нельзя сразу получить обратную связь от зрителей. Отвечая на вопрос, на участие в каких проектах она соглашается, Эвелина Бледанс пояснила, что это должно быть «что-нибудь новенькое» и захватывающее. Своим любимым проектом она назвала «Звезды в Африке».

«Ищу яркости и хорошей компании»

«Когда я смотрела на проект „Звезды в Африке“, то думала: нет, а потом думала, что все-таки поеду. Но были еще качели внутри. И мне так понравилось! И я снова жду, когда туда поеду. Это новое и интересное, когда тебя кидают в холодную прорубь, а ты уже должен решать, хорошо это для тебя или нет. Я ищу яркости и хорошей компании — как продюсерко-режисерской, так и тех, кто находится в кадре», — рассказала актриса.

Актриса не скрывает, что у нее есть сын с синдромом Дауна.

Напоследок она снова заговорила о телевидении и подчеркнула, что важно, чтобы «с канала» на зрителей смотрел человек, который их уважает, поскольку все хотят любви и доброго отношения.