Эксклюзив 08 июня 2023, 12:22 «Ваша сумасшедшая подруга». Известная в Казани рэперша погибла в ДТП на мотоцикле Легковушка сбила насмерть известную в Казани рэпершу Альбину Сафарову на мотоцикле «ВКонтакте»

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Смертельное ДТП произошло в Казани. Водитель легковушки проигнорировал двойную сплошную и сбил мотоцикл, пассажирка которого умерла на месте. Жертвой оказалась известная в соцсетях рэперша Альбина Сафарова. Подруга рассказала «360» о ее любви к байкам, творческих планах и назвала дату похорон.

Двойная сплошная

Факт аварии подтвердили в пресс-службе МВД по Татарстану. На улице Мира между микрорайоном Нагорный и жилым массивом Дербышки в 00:10 автомобиль Opel Astra с 24-летним молодым человеком за рулем, по предварительной версии, проигнорировал дорожную разметку, при повороте налево через двойную сплошную не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Suzuki.

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«В результате ДТП 32-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте происшествия, 28-летнего мотоциклиста госпитализировали. Они были в мотошлемах, ведется разбирательство», — сказали в полиции.

«ВКонтакте»

Местные СМИ написали, что погибшей оказалась рэперша Альбина Сафарова. Поклонники оставили соболезнования на ее странице в соцсетях. Одни заявили, что слушали песни артистки много лет, другие пожалели осиротевшего ребенка — семь лет назад она родила дочь.

Жажда эмоций

Альбина Сафарова стала известной в 2010-х годах после того, как прочла рэп в машине и выложила в интернет. С тех пор девушка записала треки «Домой», «Анаконда» и другие. В соцсетях она публиковала фото на мотоцикле.

Подруга девушки сказала «360», что познакомилась с ней в 2011 году, в последний раз виделась две-три недели назад. Она назвала Сафарову отзывчивой и очень активной. Девушка любила мотоциклы, принимала участие в открытии каждого мотосезона и раньше работала в этой сфере — продавала экипировку.

«ВКонтакте»

«Она всегда была осторожная, аккуратная. Много раз говорили, что это очень опасно, но у нее очень активная жизнь, она не могла сидеть на месте, ей нужны эмоции. Такой вот она эмоциональный сумасшедший человек. Она сама себя так называла — ваша сумасшедшая подруга», — сказала девушка

Последнее время Альбина Сафарова начала возвращаться в рэп-музыку, сама писала тексты и треки. Похороны, по словам подруги, пройдут 8 июня после полудня.