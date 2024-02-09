Эксклюзив 09 февраля 2024, 19:55 «Удостоили далеко не каждого». В чем уникальность Такера Карлсона как журналиста Бизнесмен Белов объяснил уникальность Карлсона Такера как западного журналиста Пресс-служба Кремля

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Просмотры двухчасовой беседы Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном только растут. Ролик буквально взорвал соцсети, число репостов, комментариев и упоминаний бьет все рекорды. Как интервью добилось такого успеха и почему на полях западной журналистики Такер Карлсон — уникальный представитель, «360» объяснил генеральный директор Stek Energy и бизнесмен Сергей Белов.

Далее — его прямая речь.

Причины многомиллионных просмотров

На Западе активно смотрят интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным по ряду причин. Во-первых, люди желают послушать вторую сторону конфликта — собственно, самого Путина. Во-вторых, немногие в мире имели возможность провести интервью с российским президентом.

Наконец, Такер Карлсон анонсировал это событие как интервью, в котором вообще не использовали монтаж. То есть оно выглядело как прямая линия, только с представителем Запада.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Уникальность Такера

На мой взгляд, это первое интервью Путина представителю западной прессы, где он открыто отвечает на тему специальной военной операции и причин, по которым отдал приказ ее начать.

Такер — экспрессивный журналист и яркий представитель свободы слова в американском медиапространстве. Он всегда говорил только то, что думает. Поездка в Москву вряд ли что-то может изменить в отношении к его персоне.

То, как Такер интервьюировал Путина, мне импонирует — это было профессионально и уважительно. Вместе с тем Карлсон не изменил своему хлесткому стилю задавать, по его мнению, «неудобные вопросы».

Как я уже сказал, не каждого журналиста удостоили личного интервью с Владимиром Путиным — человеком, который столь долго правит огромной страной.

России, можно сказать, интересно повествовать от первого лица. Ведь не секрет, что западные федеральные каналы освещают и «подсвечивают» СВО со стороны, которая выгодна местному руководству.

Такер отличается этим: в эфире своих передач говорит только правду. И чаще всего она крайне неудобна зарубежным правительствам.