Эксклюзив

09 августа 2023, 15:15

Уитни Хьюстон. Певица любви, жертва любви

Писатель Беседин: благодаря Уитни Хьюстон мы по-прежнему верим в любовь

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Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года, сегодня ей могло бы исполниться 60 лет. На счету исполнительницы — свыше 400 наград, в том числе шесть «Грэмми». Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал о жизненном пути поп-дивы и о том, как благодаря ей мы по-прежнему верим в любовь.

Далее — прямая речь.

Так бывает: казалось бы, ты можешь владеть миром, но по факту не владеешь даже собой. Жизнь Уитни Хьюстон, трудная, разорванная в клочья, вывихнутая, как сустав, тому подтверждение.

Саундтрек к фильму «Телохранитель», записанный Уитни, продавался очень хорошо. Этот альбом — в пятерке самых продаваемых за всю историю. Колоссальный успех! Одна только песня с альбома I Will Always Love You — ее знают, похоже, все — чего стоит.

Девятого августа феноменальной Уитни Хьюстон могло бы исполниться 60 лет. Могло бы, но не исполнилось. Уитни ушла из жизни в 2012-м.

И жизнь эта, несмотря на россыпь премий «Грэмми» и других наград, была весьма непростой. Здесь и длительная наркотическая зависимость, и тяжелое материнство. И конечно, главной бедой, злым роком стал для Уитни ее возлюбленный Бобби Браун.

Уитни родилась в многодетной семье и с детства была обречена на карьеру певицы. Ее мать Сисси пела и на сцене, и дома, и в церковном хоре. Собственно, с ней Уитни впервые и выступала.

С песней по жизни — примерно так можно обозначить юные годы Хьюстон. И ее выход на сцену совпал с нарастающей модой на темнокожих артистов. Рейтинги и продажи делал Майкл Джексон. Собственно, Уитни Хьюстон была своего рода его женской версией — они как бы вели незримое соревнование, в котором тогда победил Майкл, но по итогу проиграли все.

Уитни Хьюстон, 1991 год
Уитни Хьюстон, 1991 год/Викимедиа

В 1985 году вышел дебютный альбом Уитни: название звучало конкретно и емко — Whitney Houston. И сразу же успех, сразу чарты Billboard, стадионные концерты и мировое признание.

Второй альбом — тоже с нескромным названием — Whitney — не просто закрепил успех, а превратил Хьюстон в самую известную исполнительницу на планете. Куда там Мадонне!

Дальше были съемки в ленте «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером — красивейшая история любви на экране и, по сути, шикарный гимн любви, в котором постулировалось: «Я буду любить тебя всегда». И мы верили Уитни. Ведь это было очень, очень эффектно!

Кадр из фильма «Телохранитель» (1992 год)
Кадр из фильма «Телохранитель» (1992 год)/Кинопоиск

Вот только в жизни Уитни Хьюстон складывалось все совсем иначе. Ее любовь не назовешь счастливой или даже терпимой. Бобби Браун избивал ее, подсаживал на запрещенные вещества снова и снова (сама Хьюстон, так говорят, села на иглу еще в школе), унижал и всячески издевался.

Он был демоном всегда, она иногда была демоницей. Но любила его (как в той ее песне — всегда любила), волочилась за ним и была предана, точно Хатико. Словно наваждение, будто проклятие.

Американская певица Уитни Хьюстон во время выступления на сцене СК «Олимпийский», декабрь 2019 года
Американская певица Уитни Хьюстон во время выступления на сцене СК «Олимпийский», декабрь 2019 года/РИА «Новости»

Посмотрите на юношеские фотографии Уитни: на них изящная, хрупкая девушка — нежная и свежая, как горный цветок. Кто со временем появился вместо нее? Измученная печальная, иногда жальная женщина с героиновыми чертами лица, высеченная из глыбы жизни страданиями.

Вообще, история Уитни Хьюстон — почти христианская: она иллюстрация того, что даже если приобретешь весь мир, но душу свою потеряешь, то счастья тебе не видать — только вечная боль. Где-то в царстве маммоны Уитни и потерялась.

Она имела при жизни все, но ничто, словно в Книге Екклесиаста, не приносило радости. Ни толпы на стадионах, ни сотня миллионов проданных альбомов, ни 400 премий, ни миллионы долларов — все пусто, все больно, все бессмысленно в конечном счете. Но вот в том-то и секрет абсолютного успеха Хьюстон.

Уитни Хьюстон, 2010 год
Уитни Хьюстон, 2010 год/Викимедиа

До определенного этапа Уитни Хьюстон могла не только идти сквозь страдания, жить через и вопреки им, используя как топливо, но умела растворить боль в творчестве, водрузить ее как флаг. Женщина, израненная, исколотая любовью, пела о ней так, как никто другой в мире.

Но лишь до определенного момента. После все кончилось. Пришло время собирать камни.

Сердце Уитни остановилось. Не столько от наркотиков, нет, сколько от того, что в нем не было больше любви. Сердце — центр любви, болезни сердца — следствие нехватки любви. Страданий стало слишком много, критически много — и тогда все кончилось. Да, можно любить вечно, можно любить всегда, но что делать, когда не любят тебя самого?

Жизнь Уитни Хьюстон показала, как трудно жить, когда весь мир распростерся у твоих красивых ног, но главного нет, а, значит, и счастья нет. Потому что у всего существует несколько сторон, а у любви — особенно.

Она не только возвышает, но и пленяет, делает больно и превращает в кого-то другого. Love hurts, как пели Nazareth, — и Уитни Хьюстон, великая, знала это едва ли не лучше других.

Более того, она смогла донести это каждому своему слушателю. Да, любовь принесла ей много боли, но в том числе благодаря Уитни Хьюстон мы по-прежнему верим в любовь.

США

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