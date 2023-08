Эксклюзив 09 августа 2023, 15:15 Уитни Хьюстон. Певица любви, жертва любви Писатель Беседин: благодаря Уитни Хьюстон мы по-прежнему верим в любовь Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года, сегодня ей могло бы исполниться 60 лет. На счету исполнительницы — свыше 400 наград, в том числе шесть «Грэмми». Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал о жизненном пути поп-дивы и о том, как благодаря ей мы по-прежнему верим в любовь.

Так бывает: казалось бы, ты можешь владеть миром, но по факту не владеешь даже собой. Жизнь Уитни Хьюстон, трудная, разорванная в клочья, вывихнутая, как сустав, тому подтверждение.

Саундтрек к фильму «Телохранитель», записанный Уитни, продавался очень хорошо. Этот альбом — в пятерке самых продаваемых за всю историю. Колоссальный успех! Одна только песня с альбома I Will Always Love You — ее знают, похоже, все — чего стоит.

Девятого августа феноменальной Уитни Хьюстон могло бы исполниться 60 лет. Могло бы, но не исполнилось. Уитни ушла из жизни в 2012-м.

И жизнь эта, несмотря на россыпь премий «Грэмми» и других наград, была весьма непростой. Здесь и длительная наркотическая зависимость, и тяжелое материнство. И конечно, главной бедой, злым роком стал для Уитни ее возлюбленный Бобби Браун.

Уитни родилась в многодетной семье и с детства была обречена на карьеру певицы. Ее мать Сисси пела и на сцене, и дома, и в церковном хоре. Собственно, с ней Уитни впервые и выступала.

С песней по жизни — примерно так можно обозначить юные годы Хьюстон. И ее выход на сцену совпал с нарастающей модой на темнокожих артистов. Рейтинги и продажи делал Майкл Джексон. Собственно, Уитни Хьюстон была своего рода его женской версией — они как бы вели незримое соревнование, в котором тогда победил Майкл, но по итогу проиграли все.

В 1985 году вышел дебютный альбом Уитни: название звучало конкретно и емко — Whitney Houston. И сразу же успех, сразу чарты Billboard, стадионные концерты и мировое признание.

Второй альбом — тоже с нескромным названием — Whitney — не просто закрепил успех, а превратил Хьюстон в самую известную исполнительницу на планете. Куда там Мадонне!

Дальше были съемки в ленте «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером — красивейшая история любви на экране и, по сути, шикарный гимн любви, в котором постулировалось: «Я буду любить тебя всегда». И мы верили Уитни. Ведь это было очень, очень эффектно!

Вот только в жизни Уитни Хьюстон складывалось все совсем иначе. Ее любовь не назовешь счастливой или даже терпимой. Бобби Браун избивал ее, подсаживал на запрещенные вещества снова и снова (сама Хьюстон, так говорят, села на иглу еще в школе), унижал и всячески издевался.

Он был демоном всегда, она иногда была демоницей. Но любила его (как в той ее песне — всегда любила), волочилась за ним и была предана, точно Хатико. Словно наваждение, будто проклятие.

Посмотрите на юношеские фотографии Уитни: на них изящная, хрупкая девушка — нежная и свежая, как горный цветок. Кто со временем появился вместо нее? Измученная печальная, иногда жальная женщина с героиновыми чертами лица, высеченная из глыбы жизни страданиями.

Вообще, история Уитни Хьюстон — почти христианская: она иллюстрация того, что даже если приобретешь весь мир, но душу свою потеряешь, то счастья тебе не видать — только вечная боль. Где-то в царстве маммоны Уитни и потерялась.

Она имела при жизни все, но ничто, словно в Книге Екклесиаста, не приносило радости. Ни толпы на стадионах, ни сотня миллионов проданных альбомов, ни 400 премий, ни миллионы долларов — все пусто, все больно, все бессмысленно в конечном счете. Но вот в том-то и секрет абсолютного успеха Хьюстон.

До определенного этапа Уитни Хьюстон могла не только идти сквозь страдания, жить через и вопреки им, используя как топливо, но умела растворить боль в творчестве, водрузить ее как флаг. Женщина, израненная, исколотая любовью, пела о ней так, как никто другой в мире.

Но лишь до определенного момента. После все кончилось. Пришло время собирать камни.

Сердце Уитни остановилось. Не столько от наркотиков, нет, сколько от того, что в нем не было больше любви. Сердце — центр любви, болезни сердца — следствие нехватки любви. Страданий стало слишком много, критически много — и тогда все кончилось. Да, можно любить вечно, можно любить всегда, но что делать, когда не любят тебя самого?

Жизнь Уитни Хьюстон показала, как трудно жить, когда весь мир распростерся у твоих красивых ног, но главного нет, а, значит, и счастья нет. Потому что у всего существует несколько сторон, а у любви — особенно.

Она не только возвышает, но и пленяет, делает больно и превращает в кого-то другого. Love hurts, как пели Nazareth, — и Уитни Хьюстон, великая, знала это едва ли не лучше других.

Более того, она смогла донести это каждому своему слушателю. Да, любовь принесла ей много боли, но в том числе благодаря Уитни Хьюстон мы по-прежнему верим в любовь.