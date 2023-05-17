Знаменитости 17 мая 2023, 23:08 Донцова запросила деньги за интервью. Журналисты посчитали, что у ее представителя проблемы с "ментальным здоровьем" Продюсер Рудченко: плата за встречи и интервью — это в порядке вещей Unsplash

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Журналисты часто берут интервью у известных людей о их жизни, творчестве или о других интересующих вещах. Иногда дело это — не бесплатное. Некоторые звезды продают информацию о себе за астрономические деньги. Нормально ли то, что увидеться и поговорить со звездами может обойтись изданиям в копеечку и почему этот вопрос вдруг встал боком — в материале «360».

Возмущения журналистов

В конце мая в Санкт-Петербурге пройдет «Книжный салон», на котором будут присутствовать знаменитые писатели. Среди гостей мероприятия — Татьяна Толстая и Дарья Донцова. Журналисты написали издательству «Эксмо» с просьбой взять интервью у последней. Официальный представитель предложил организовать встречу, обратив внимание на то, что стоимость в дни проведения книжного форума будет даже снижена.

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Однако такой ответ не то, чтобы не устроил, а даже разозлил журналистов.

«Издательство ЭКСМО без тени стеснения предлагает СМИ заплатить им деньги за то, чтобы взять интервью у Донцовой. Возникает вопрос: ребята, у вас там вообще все в порядке? Переживаем за ваше здоровье. Особенно ментальное», — написали в Telegram-канале.

Правы ли журналисты?

Продюсер Павел Рудченко предположил, что это личное дело каждого, что монетизировать и кого посвящать в свою жизнь. И Толстая, и Донцова, по его словам, уже перестали быть просто людьми и стали неким брендом.

«Если человек долгое время в себя вкладывал и раскручивался, как бренд, то в принципе он имеет право монетизировать все, что касается его имени», — заявил эксперт в беседе с «360».

Писательница Дарья Донцова во время интервью в своем загородном доме в Московской области / РИА «Новости»

Давать интервью за деньги — это нормальная практика у знаменитых людей. Звезды могут запросить определенную сумму, а журналисты уже решить — отказаться от беседы или заплатить. И никто никого не заставляет. Ведь в первую очередь заинтересованным лицом выступает именно тот, кто хочет взять интервью, а не тот, кто его дает.

Время – деньги

Рудченко отметил, что не все просят оплачивать их присутствие на каком-либо мероприятии. Кто-то может спокойно согласиться на презентацию своих книг абсолютно бесплатно, заявил эксперт.

Человек приезжает, выступает и продвигает свои произведения в народ. Но это, в большей степени, относится к тем людям, которые находятся в начале своего творческого пути или кому нужно захватить побольше масс для продвижения. Павел Рудченко Продюсер, член экспертного Совета по культуре МП при Государственной Думе ФС РФ

Те люди, кто уже состоялся в творческом мире, подчеркнул продюсер, начинают выбирать, насколько им самим нужно присутствие на том или ином мероприятии. Каждая встреча или собрание занимают определенное количество времени, а время, как мы знаем, — это деньги.

Писательница Дарья Донцова на презентации новой книги во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади в 2019 году / РИА «Новости»

«Знаменитости тратят свое время, передвигают другие дела или вовсе меняют расписание, чтобы присутствовать там, куда их пригласили. Здесь уже идет оценка, что им самим важнее. Если это действительно выбивает их из графика, то вполне можно понять человека, почему он оценивают то или иное посещение», — объяснил Рудченко.

Некоторые мероприятия, которые выбивают знаменитостей из основного графика, по словам эксперта, могут даже быть причиной потери денег. Поэтому продюсер не отметил ничего криминального в том, что представители издательства запросили определенную плату за встречу со знаменитой писательницей.

Дабы компенсировать занятость известных людей, плата за встречи и интервью — это в порядке вещей. Павел Рудченко

Несколько лет назад похожая история приключилась с журналистами из спортивного издания. Они захотели взять комментарий у суперзвезды русского футбола конца 90-х Александра Панова. Журналисты с ходу хотели услышать мнение эксперта по поводу предстоящего футбольного матча, однако сперва услышали отказ. Затем Панов предложил дать комментарий, но только на коммерческой основе.

Александр Панов, российский футболист, мастер спорта России / Публичное достояние

Журналисты заплатили Панову символическую сумму и получили то, что хотели. В конце разговора они поинтересовались, почему эксперт теперь просит платить за свои комментарии.

«Когда говорил бесплатно, многие пользовались. Мне это надоело. Поэтому прошу минимальную сумму за любой вопрос, который хотите. Все зависит от вас», — заявил российский футболист в интервью с журналистом.