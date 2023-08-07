Эксклюзив 07 августа 2023, 15:49 🥊 Цукерберг против Маска. Битва титанов или кровавая попсятина? Писатель Беседин сравнил поединок Маска с Цукербергом с боем Джигурды против Милонова Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Американский миллиардер Илон Маск продолжает готовиться к поединку против Марка Цукерберга. Он заявил, что бой будут транслировать в прямом эфире на X, а в качестве боевого стиля выбрал WWE. Оппонент тем временем утверждает, что предлагал провести бой 26 августа, но не получил ответа. Что ждет зрителей и откуда мода на публичные драки — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямя речь.

«Как тебе такое, Илон Макс?!» — возопил Марк Цукерберг и бросил вызов своему извечному оппоненту. Мордокнига* против Х (бывшей Twitter) — вот вам сюжет. Да уж, пора выяснить, кто из этих двоих — главный рептилоид на планете.

На самом деле о битве говорят давно. Илон и Марк должны были отмутузить друг друга гораздо раньше, но все никак не складывалось. Так бывает, когда бравады больше, нежели реальных действий и конкретных намерений.

Вот и сейчас не факт, что двое рептилий-менов сразятся. Марк говорит о 26 августа как о дате поединка, но Илон еще не рвется в бой, хотя ранее, говорят, был, в общем-то, не против.

Так что это вообще? Откуда желание бить друг другу морды на публике? Тем более когда на ринге сходятся столь знаковые и статусные люди. Тут, конечно, вспоминается культовое от группы «Кирпичи»: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не вешалось».

Вот-вот. Лучше морды бить, видимо.

Это ведь жуткая мода такая. Встают в ринг политологи. Ну, а бои как бы известных людей — вроде Джигурды против Милонова или Шпака — вообще хит продаж.

Иногда доходит до откровенного маразма (этот анонс я увидел и испугался): Должанский дерется с Берковой. Не знаю, что там и как там, но смотреть на больных фриков, избивающих друг друга, — это иная патология. Такая же, как и выхватывать по щам от Берковой.

Бои без правил вообще нынче в моде. Но людям, похоже, мало смотреть на тех, кто бьет друг другу морды. Говорят, кстати, это снижает агрессию у смотрящего. Нет, это не так — наоборот, повышает. Но куда любопытнее смотреть, как разбивают носы в кровь люди относительно известные — причем туповатого пошиба. Это создает эффект максимального развлечения. Круто же: известные фрики колотят друг друга.

Беда в том, что масскульт долгие годы, десятилетия, ориентировался именно на таких фриков, полностью вытеснивших из эфира нормальных, в общем-то, людей. И если в советское время (это не ностальгия, а лишь констатация факта) на экране можно было увидеть ударника производства, то в новой реальности в медиа оказались исключительно селебрити, играющие в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев.

Но и их стало мало. Ведь человек есть существо ко всему привыкающее. Особенно к уровню развлечений. Это как с наркотиками. Вот пресловутых звезд и стали швырять то в танцы, то на ледовый каток, то на необитаемый остров.

Включается иллюзия чужой жизни, характерная для социальных сетей; такой себе общественный вуайеризм — он захватывает, увлекает и в конечном счете деформирует. Но страшнее всего то, что вытесняется жизнь реальная, нормальная, и обычный человек перемещается во фрик-шоу.

Но обещанные Энди Уорхолом 15 минут славы — даже минуты — получат далеко не все. Сколько бы они ни старались жить по законам фрик-медиа. Вот и превращаются во фриков, вот и бьют физиономии друг другу, а толку? Даже хайпа не словят.

Для Марка Цукерберга и Илона Макса это побочная пиар-акция, а для тех, кто остается «обычными людьми», едва ли не единственный способ самоутверждения.

Марк Цукерберг, 30 апреля 2019 года / Викимедиа

И можно воспринять вышесказанное как нравоучение, а можно как инструкцию по выживанию в мире, где фрик идет на фрика войной, но исключительно на камеру. И да, в конце концов, Илон и Марк могли бы сыграть в городки.

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