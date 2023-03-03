Знаменитости 03 марта 2023, 19:39 От Симоньян до Кивы. Топ-15 гостей ток-шоу Владимира Соловьева «360» составил список топ-15 гостей ток-шоу Владимира Соловьева РИА «Новости»

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Журналист Владимир Соловьев прославился довольно резкими заявлениями на своем общественно-политическом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», которое с сентября 2012 года выходит на телеканале «Россия-1». Однако эмоциональность — характерная черта не только ведущего, но и гостей программы. «360» собрал топ-15 самых известных из них.

1 Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян — российская журналистка, медиаменеджер. С 2005 года возглавляет телеканал Russia Today (RT). На момент назначения на должность ей было всего 25 лет. С 2013-го Симоньян — также главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», а с 2014-го — информационного агентства Sputnik. Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Там она окончила университет и начала карьеру в журналистике. В 1999-м, в возрасте 19 лет, освещала боевые действия в Чечне. Позже за серию военных репортажей она получила премию Союза журналистов Кубани «За профессиональное мужество», а также премию II Всероссийского конкурса региональных телерадиокомпаний — за репортаж о чеченских детях, которые отдыхали в Анапе. РИА «Новости» Затем Симоньян освещала столкновения в Кодорском ущелье в Абхазии, террористический акт в Беслане и вошла в состав президентского пула журналистов. Была ведущей нескольких программ. А в июне 2011 года стала членом совета директоров «Первого канала». В 2012 году Симоньян входила в «Народый штаб» (по Москве) на тот момент кандидата в президенты Владимира Путина, а в январе 2018-го стала его доверенным лицом на выборах. Среди наград журналистки — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за объективность при освещении событий в Крыму) и «Орден Дружбы» (за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работ). Почему они так нервничают? Почему они все время говорят о нас? Потому что у нас «Посейдон», а у них нет. Почему они такие грустные? У них «Посейдона» не было и нет. И не будет. А когда будет, у нас уже будет «Нептун» какой-нибудь — что-то еще покруче, чем «Посейдон». Поэтому, как Венечка Ерофеев говорил, «нечего с ними гудбайничать». Маргарита Симоньян — о США

2 Александр Хинштейн Александр Хинштейн — журналист, писатель и политический деятель. Прославился рядом скандальных журналистских расследований, которые публиковали в 1990-х. На основании этих материалов были возбуждены уголовные дела, касающиеся высокопоставленных чиновников, а также известных предпринимателей. В частности, Хинштейн писал о незаконной деятельности бизнесмена Бориса Березовского, бывшего министра внутренних дел Владимира Рушайло, экс-министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. РИА «Новости» Вел авторскую программу «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Сегодня — заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», член президиума генерального совета партии, депутат Государственной думы. Миллионы остались за границей, стали жертвами межнациональных конфликтов и войн, превратились в беженцев, лишились своих домов. И нет, наверное, ни одной семьи на постсоветском пространстве, по которой бы реформы — так или иначе, не проехались бы красным колесом. Александр Хинштейн — о последствиях распада СССР

3 Илья Кива Илья Кива — украинский политический, государственный и общественный деятель. Народный депутат IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Кива участвовал в событиях на Майдане и руководил полтавским центром «Правого сектора»*, был региональным политическим руководителем «Правого сектора»* на востоке Украины. В 2013 году его осудили за получение взятки. В 2014–2015 годах участвовал в проведении силовой операции Украины в Донецкой и Луганской областях. РИА «Новости» Однако 30 января 2022 года Кива уехал с Украины и через Испанию прибыл в Москву. По его словам, возвращаться на родину он не планирует. В довольно грубой форме он заявил Владимиру Зеленскому, что не намерен сражаться с русскими. Кива поддержал спецоперацию и призвал «освободить Украину от западной оккупации». За восемь лет на Украине людям стерли сознание. Вы посмотрите, что происходит со мной. Я прошел зону боевых действий, имел государственные награды. Из песни слов не выкинешь — я был на Майдане, взял в руки оружие и пошел на Донбасс, я вернулся и был героем. Но я начал говорить правду, стал обличать те преступления, которые ранее совершали и совершают мои вчерашние соратники Илья Кива

4 Яков Кедми Яков Кедми — государственный и политический деятель Израиля. Руководил службой «Натив», которая специализируется на связях с евреями на постсоветском пространстве. Также Кедми занимал руководящие должности в русском отделе МИД Израиля. Занимался проблемами выезда евреев в Израиль и внес значительный вклад в развитие израильско-российских отношений. Кедми участвовал в Войне Судного дня — военном конфликте между коалицией арабских государств и Израилем. Служил в одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Политолог Яков Кедми на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. / РИА «Новости» Выйдя на пенсию, Кедми активно занялся политикой. Сейчас он часто выступает в качестве эксперта на российском телевидении, а ролики с его интервью очень популярны в соцсетях и на ютьюбе. Я думаю, ребята (участвующие в специальной военной операции) вернут и Европе, и всему человечеству правильное и достойное понимание и истории, и настоящего, и будущего Яков Кедми

5 Владимир Корнилов Владимир Корнилов — украинский и российский политолог, историк, журналист, общественный деятель, политический обозреватель МИА «Россия сегодня». С 2014 года Корнилов стал известен как эксперт по украинско-российским отношениям, а также по ситуации на Украине. Часто выступает на российском телевидении. Корнилов родился Липецке, но семья переехала в Донецк. Там будущий историк окончил школу, университет и работал на заводе. Был активным участником «Интердвижения Донбасса», работал директором ТО ТРК Украина (Донецк). РИА «Новости» Входил в совет правозащитной организации «Русскоязычная Украина», цель которой — защита русского языка на Украине. Сначала получил паспорт гражданина ДНР, а затем стал гражданином России. Имеет благодарность президента России — за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной. Российские либералы, видите, отстали в своем развитии, все еще живут методичками того самого Бжезинского, того самого периода развала советской или российской империи, как угодно называйте. Бжезинский, конечно, гений, честно скажу, вражина абсолютная, наш идеологический противник, но очень многое из того, что он писал тогда, сбылось. Владимир Корнилов

6 Родион Мирошник Родион Мирошник — политический деятель и дипломат. Был главой представительства ЛНР в России, руководил пресс-службой главы Луганской ОГА Александра Ефремова. Также был пресс-секретарем лидера Партии регионов Украины Виктора Януковича и генеральным директором Луганской областной государственной телерадиокомпании. В 2023 году Мирошника лишили звания заслуженного журналиста Украины. РИА «Новости»

7 Леонид Гозман** Леонид Гозман** — российский общественный и политический деятель. Родился в Ленинграде, окончил факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, а затем преподавал в университете. До 2011 года был сопредседателем партии «Правое дело». Весной 2000-го на выборах президента России поддержал кандидатуру Путина, призывал оппозицию сотрудничать с властью. РИА «Новости» Однако в 2014 году Гозман** подписал обращение против воссоединения Крыма с Россией, вел авторскую программу на украинском телевидении, не раз осуждал спецоперацию, после начала которой покинул страну. Весной 2022-го Минюст России внес Гозмана** в список СМИ — иностранных агентов. Летом Гозман вернулся в Россию. По его словам, это был нравственный, а не политический выбор. Позже Гозмана* арестовали на 15 суток (часть 1 статьи 13.48 КоАП, статья об отождествлении действий СССР и нацистской Германии).

8 Николай Стариков Николай Стариков — российский общественный и политический деятель, писатель, блогер. Один из лидеров движения «Антимайдан», член «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге. РИА «Новости» Как писатель Стариков получил известность в 2006 году. На сегодня выпустил уже 20 книг, которые рассказывают о тайнах мировой истории, экономики и политики, истории и экономики. Стариков получил Книжную премию Рунета за книгу «Национализация рубля» в 2011 году

9 Александр Сосновский Александр Сосновский — писатель, политолог, экономист, психолог. Родился в Киеве в 1955 году. Его образование связано с автомеханикой. Однако Сосновский увлекся экономикой и развил карьеру в этом направлении. В 1990-х перебрался в Германию, где начал заниматься журналистикой, издал несколько книг. Помогал организовывать международные игры КВН в России, Германии, США и Израиле. Соцсети На сегодня у Сосновского есть собственная клиника, где он занимается психотерапией. Стал частым гостем на российском телевидении в качестве эксперта. Для империи важны император и идея. В Российской империи и Советской империи была идея, была философия, был император в лице императора или Генерального секретаря. В империи ЕС нет ни идеи, ни императора. Есть только надстройка власти. Поэтому империя ЕС слаба. Александр Сосновский

10 Евгений Сатановский Евгений Сатановский — журналист, писатель, экономист, профессор-востоковед. Основал научный центр «Институт Ближнего Востока», был президентом еврейского конгресса России. Автор нескольких книг о политике. Читает лекции в таких учебных заведениях, как МГУ, МГИМО, Московский еврейский университет. РИА «Новости» Становский стал часто появляться в российских программах и прославился своей довольно жесткой манерой речи. За это Владимир Соловьев дал ему прозвище Армагеддоныч. Молодое поколение отдано на откуп тем баранам, которые все сдали Западу. Евгений Сатановский

11 Елена Бондаренко Елена Бондаренко — украинский политический и общественный деятель. Историк, журналист, народный депутат Украины V, VI и VII созывов и член Партии регионов. Бондаренко родилась в Макеевке Донецкой области, в этом же регионе отучилась в университете. После Евромайдана Бондаренко начала участвовать в российских телешоу с критикой нового руководства страны. РИА «Новости» Выступает против вхождения Украины в западные блоки и за введения в стране двух государственных языков — украинского и русского. Воссоединение России и Крыма Бондаренко считает результатом того, что Киев отказался вести диалог с жителями полуострова.

12 Виталий Третьяков Виталий Третьяков — российский журналист, писатель, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова. В перестройку создал и возглавил «Независимую газету», был ведущим программы «Что делать?», которая получила премию ТЭФИ. Прославился своими резкими высказываниями на тему политики. РИА «Новости» Третьяков активно поддерживает присоединение Крыма к России. В материале «Москвич Mag» отметил, что Москва ему нравится больше Берлина, Парижа и Рима, где он часто бывал.

13 Дмитрий Абзалов Дмитрий Абзалов — известный российский политолог, глава Центра стратегических коммуникаций. Стал известен как участник различных ток-шоу, где одни критикуют его за слишком быстрый темп речи, другие восхищаются экспертностью. РИА «Новости» Абзалов — патриот, поддерживает Владимира Путина. Он часто критикует украинское руководство и его методы во внешней политике. Политолог уверен, что Киев не скоро сможет вернуть себе былое уважение.

14 Игорь Коротченко Игорь Коротченко — российский журналист и военный эксперт, возглавляет журнал «Национальная оборона». Во время работы военным корреспондентом Коротченко успел побывать в целом ряде стран, среди которых — Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия и другие. РИА «Новости» Учредитель и директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием», член Общественного совета при Министерстве обороны России. Коротченко давно стал постоянным участником политических телешоу, где выступает в качестве военного эксперта и аналитика.

15 Константин Сивков У Константина Сивкова много регалий. Это лишь одни из них: российский военный эксперт, военный политолог и стратег, ученый, геополитик, доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Также он долгие годы занимал должность в Генеральном штабе Российской Федерации. РИА «Новости» Сивков стал популярен благодаря активному участию в телешоу, в том числе в передаче Владимира Соловьева. Бывшего профессионального военнослужащего с докторской степенью любят за конструктивные рассуждения и справедливую критику генералов и политиков. Еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО проведением окружения по классике. Помню, меня самого сильно возмутила фраза нашего президента, когда он сказал, что мы не будем делать Сталинград под Донбассом, хотя логично было бы сделать. А вот сейчас я понимаю всю глубину замысла. Константин Сивков

* Деятельность «Правого сектора» признана экстремистской и запрещена на территории России

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** Призан иноагентом