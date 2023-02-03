Знаменитости 03 февраля 2023, 23:05 Талант из другой вселенной. Пако Рабана запомнят выдумщиком и революционером в мире моды Пако Рабана запомнят выдумщиком и революционером в мире моды

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Легендарный французский модельер Пако Рабан ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он произвел настоящий фурор в мире моды, первым начав использовать в нарядах необычные материалы. В его руках металл становился мягким, а обычный пластик начинал играть другими красками. Кутюрье не боялся экспериментов и умудрялся сочетать сразу несколько талантов, что делало его не похожим ни на кого.

Путь к вершине моды

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Его отец погиб во время гражданской войны в Испании, а мать трудилась в доме моды Balenciaga. Ей пришлось вместе с сыном эмигрировать во Францию, чтобы избежать преследования.

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По образованию Рабан был архитектором, но по специальности никогда не работал. Хотя полученные знания ему очень пригодились в дальнейшей карьере.

В студенческие годы будущий известный модельер начал создавать аксессуары и бижутерию. В своих работах использовал не типичные для того времени материалы: в ход шли пластик, бумага и металл. Необычные украшения привлекли внимание модных домов, и вскоре Рабан начал сотрудничать с Givenchy, Christian Dior, Nina Ricci и Pierre Cardin.

Википедия

Настоящее имя модельера — Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Сначала он решил сократить его до Франк Рабан, а к 1965 году стал представляться уменьшительной формой Пако.

Свою первую коллекцию одежды модельер представил в Париже в 1966 году. Он назвал ее «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Рабан первым использовал музыкальное сопровождение на показах и стал приглашать темнокожих моделей.

Он произвел революцию в мире высокой моды. Рабан не только использовал новые материалы, но и обрабатывал их нетрадиционными способами, соединяя сваркой, заклепками и вулканизацией. Любил сложные световые эффекты.

Наряды от Пако Рабана носили такие именитые актрисы, как Брижит Бардо, Одри Хепберн и Милен Фармер. В 1967 году Рабан основал в Париже собственный дом моды Paco Rabanne.

Жизнь не только подиум

Свои первые духи Рабан создал в 1969 году. Аромат он назвал Calandre. В 1973-м модельер совершил прорыв в мире парфюмерии, выпустив Paco Rabanne pour Homme для мужчин. Ему удалось сочетать запах цветов и дерева.

Позже Рабан открыл парфюмерную фабрику, а в 1999 году отошел от дел в сфере высокой моды. Он стал редко участвовать в публичных мероприятиях, но продолжил издавать журналы по искусству и писать книги. Модельер писал картины, а для своей первой выставки графических работ выбрал Москву.

Википедия

«У меня был выбор между Парижем, Нью-Йорком, Мадридом, но я выбрал самую красивую столицу мира. Я помню ваш город с 1950 года, когда оказался здесь впервые. Это город, где появилось в начале ХХ века современное искусство — то, что было связано с фовизмом, символизмом, абстракционизмом. Я горд, что могу представить свои работы именно здесь», — говорил он в 2005 году в интервью «Российской газете».

Это была третья поездка модельера в Москву. Впервые модельер приехал в столицу в 1950 году вместе с матерью. Затем вернулся в 1994-м — на Неделю моды.

О смерти Пако Рабана стало известно 3 февраля. Он был революционером, выдумщиком и провокатором. Кутюрье рассказывал о своих предыдущих жизнях и путешествиях в астрале.

Помня о всех своих земных жизнях и перевоплощениях, я знаю, что больше никогда сюда не вернусь. Цикл моих земных рождений закончен. Многие люди не говорят об этом, боясь, что их примут за безумцев. Но я не боюсь, что меня примут за сумасшедшего, потому что я и есть сумасшедший, мне нечего бояться. Пако Рабан модельер

Инопланетный талант

Как отметил в разговоре с «360» стилист Сергей Зверев, Рабан действительно был особенным и обладал инопланетными способностями. Один человек мог сочетать в себе талант архитектора, скульптора, дизайнера и художника-модельера. В мире моды все чем-то похожи, чего нельзя было сказать про Рабана.

Пако Рабан — это была другая планета, другая вселенная. Его творчество — совершенно противоположная, другая история — и по технике, и по материалам. Сергей Зверев стилист

По словам Зверева, у Рабана была сложная история в мире моды, но его путь оказался прекрасным. Каждый показ модельера потрясал.

«Как это было красиво! И как это было достойно. <…> Каждая модель сияла просто. Я даже не знаю, кто может его превзойти или хоть чуть-чуть приблизиться к нему. Это невероятная потеря для мира моды», — заключил стилист.

Повелитель металла

Наибольший фурор в мире моды Пако Рабан совершил при помощи металла, который он филигранно обыгрывал в своих нарядах. Умение кутюрье отметил эксперт моды и стилист Владислав Лисовец.

Это единственный в мире модельер — родоначальник металла на подиуме. Человек, который искусно вводил металл, играл с ним. Он делал это изысканно, когда металлические платья выглядели невероятно красиво. И металл хоть и звучит жестко, выглядел очень мягким, нежным и блестящим. Владислав Лисовец эксперт моды и стилист

Он подчеркнул, что Пако Рабан — это все, что связано с крупными металлическими пайетками и цепями.

Обаятельный мужчина без пафоса

В 1996 году в клубе «Титаник» проходил показ Paco Rabanne. В нем участвовать модель Red Stars Василиса Арести. Она рассказала «360», что кутюрье выбирал девушек с необычной и яркой внешностью.

Попасть на его показ хотели любая модель и любой зритель! Кастинги проводились в несколько этапов. Рабан не любил однообразие во внешности, всегда выбирал ярких девочек, любил красоту и необычность во всем. Я была удостоена чести работать на том показе. Счастью не было предела. Василиса Арести модель Red Stars

Рабан представлял тогда металлическую коллекцию. Модели выходили на подиум в кольчугах и туфлях, в которых вместо каблуков были гвозди. Атмосферу дополнял интерьер клуба, отличавшийся большим количеством металла.

«Это было шоу! Шоу, от которого не возможно было оторвать глаз. Публика была в восторге! С подиума был виден неподдельный интерес пришедших людей, наблюдавших за каждой деталью. А ведь публика собралась непростая — люди, которые могли себе позволить многое», — отметила Арести.

По ее словам, Рабан был обаятельным мужчиной без лишнего пафоса. Он не пренебрегал общением со своими моделями и часто делал им комплименты. После показа модельер обычно дарил девушкам свои аксессуары. Арести достались серьги-клипсы, которые она хранит до сих пор.