Эксклюзив 27 августа 2023, 12:44 «Таких осталось мало». Актер Степан Абрамов — о характере Панфилова Актер Абрамов: режиссер Панфилов не хвастался и никому ничего не доказывал Ekaterina Tsvetkova/GlobalLookPress

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Режиссер Глеб Панфилов не пытался никому ничего доказать, не хвастался своими достижениями, вел себя с коллегами вежливо и уважительно. Об этом «360» рассказал актер, сценарист Степан Абрамов, который долго работал с Панфиловым в театре и снялся в его картине «Один день Ивана Денисовича».

«Замечательный человек хороших принципов, очень трудоспособный, работал на износ — по 12 часов на ногах. Капризов у него не было, не ругался, общался с артистами интеллигентно, вежливо, культурно, на „вы“, слышал артистов. <…> Он с трепетом относился к любой роли, даже самой маленькой. Великий человек и режиссер, сейчас таких осталось мало», — отметил собеседник «360».

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Степан Абрамов добавил, что Глеб Панфилов и Инна Чурикова были будто единым целым, их сложно представить отдельно друг от друга. Актер признался, что сдружился с ними, они помогали ему на гастролях.

Характеризуя Панфилова как человека «старой школы», Абрамов пояснил, что некоторые молодые актеры и режиссеры ведут себя слишком «звездно»: предъявляют требования, устраивают истерики. А режиссеры старой школы предъявляют требования в основном к творчеству. Степан Абрамов вспомнил, как Панфилов требовал, чтобы в кадре была именно та краска, которая соответствует времени действия в фильме.

«Глеб Анатольевич никогда не бравировал знакомствами, у него не было особых запросов, <…> не было самомнения. Ему не нужно было доказывать, что он существует: это доказывали его работы», — заметил Абрамов.

Он вспомнил, что Глеб Панфилов лично пригласил его на съемки фильма по книге Солженицына. Актер очень удивился звонку: не ожидал, что ему напрямую позвонит режиссер такого уровня.

«Я был удивлен и думал, что он позвонил случайно. А он сказал: „Хотел бы поговорить на предмет участия в моем проекте, если вам будет интересно“. Меня это шокировало!» — поделился актер.

По его мнению, такие мелочи характеризуют человека и масштаб его личности.