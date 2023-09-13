Эксклюзив 13 сентября 2023, 00:03 Такие армии не нужны. После потери славы Милохина ждет дружба с алкоголем Блогер «Голос Мордора»: Даня Милохин не нужен российской армии РИА «Новости»

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Блогер Даня Милохин на прошлой неделе вернулся в Россию после почти годового отсутствия. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала обращение в Минобороны с просьбой присмотреться к потенциальному призывнику. Спустя несколько дней Милохин улетел в Дубай. О судьбе блогера специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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«Феномен» Милохина

Знаете, что самое удивительное в «феномене» Дани Милохина? То, что абсолютно бесталанный, бесполезный подросток, годами был идеалом для очень многих молодых россиян и зарабатывал на них огромные деньги. Сейчас ему 21 год, но он все равно остается все тем же подростком, глупым и ничего не понимающим в жизни.

Милохин — подросток по жизни. Скорее всего, он не повзрослеет никогда. Даже с сединами останется подростком и в голове там вряд ли что-то прибавится.

Скажу очень неудобную вещь — во всем этом немного его вины. Сложись жизнь по-другому, может быть из него что-то и получилось. Работал бы где-то, может быть даже учился и получил образование. Но теперь это ему попросту не нужно. Мальчика кто-то взял в оборот и сделал «звездой», совершенно на пустом месте. Таков уж парадокс соцсетей, что при соответствующей раскрутке знаменитостью можно сделать практически любое ничтожество.

РИА «Новости»

И Даня просто обалдел от популярности и вала бабла, свалившегося ему на голову. Тут уж точно появится чувство избранности и безнаказанности. Все можно, все можно купить, нет никаких ограничений. И этот образ активно вбивался в головы многим российским мальчишкам и девчонкам. Милохин не мог им дать ничего хорошего, потому что у него ничего такого и не было. Он мог им дать только образ «красивой жизни», которая, ко всему, свалилась абсолютно даром. Без заслуг, без тяжелого труда. И вот это страшнее всего.

Армия Милохину не поможет

И еще неудобный вопрос — а этот обсос точно нужен в армии? Для чего? Он же ничего не способен дать в принципе. Воспитательная мера? А армия это воспитательное учреждение? Место для вправки мозга? Нет. У армии есть определенная цель — защита Родины. Она должна готовить солдат. А из Милохина солдата себе представили?

И если говорить откровенно — его даже жалко. Ведь эта его «слава» достаточно скоро пройдет, а что он умеет вообще делать? То, что хапнул в период популярности будет проедено очень быстро, а у красивой жизни мальчик уже привык. И это будет стрессом и шоком. Не удивлюсь, если Даня в итоге крепко подружится с алкоголем, а то и с наркотой. Подружится плотно. До самого конца.

А нам надо бы призадуматься, почему молодым девчонкам и мальчишкам интересны такие вот Милохины. И попытаться это изменить.