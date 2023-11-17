Знаменитости 17 ноября 2023, 19:32 Шарлот против Shaman. Зачем вечно «умирающему» певцу музыкальная дуэль Музыкальный критик Рудченко: Шарлот сам отказался от своих поклонников из России Соцсети

Читать 360tv в

Певец Шарлот хочет хоть как-то вернуть былую популярность после истории с сожжением российского паспорта. Исполнитель пытается подогреть к себе интерес, вызывая на дуэль конкурентов и обещая прилететь из Еревана в Санкт-Петербург. Но дальше слов о возвращении на родину певец едва ли пойдет: в России певцу светит вполне реальное уголовное дело.

Шарлот вызвал на дуэль Shaman

Эдуард Шарлот, который обычно предпочитает представляться только по фамилии, вызвал на музыкальную дуэль Ярослава Дронова, более известного как Shaman.

Реклама

Исполнители должны продемонстрировать навыки игры на фортепиано, композиции и помериться вокальными диапазонами. Шарлот подчеркнул, что не признает Shaman ни как композитора, ни как автора песен.

Певец также уточнил, что если соперник откажется от дуэли, он будет считаться проигравшим. Однако Шарлот не уточнил, где именно будет проходить баталия и кто станет оценивать мастерство дуэлянтов.

Сжег паспорт, но решил вернуться

Ранее Шарлот прославился неординарными и не слишком умными поступками. Этим летом певец уехал в Армению. Видимо, молодой человек где-то слышал выражение «сжечь все мосты» и за неимением их спалил свой российский паспорт, а после зачитал обращение к правительству Украины.

Как обычно косноязычно Шарлот заявил, что он — «знаменитый композитор Российской Федерации», желает попасть на Украину и ожидает официального приглашения.

Ответа предсказуемо не последовало, самостоятельно прибыть тоже не вышло: чтобы сесть на самолет, нужны документы, а загранпаспорта, по признанию певца, у него не было.

В июне исполнитель говорил, что больше не считает себя гражданином России. А недавно сообщил в соцсетях, что «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре». Тем более что новый альбом уже готов, осталось только записать его на профессиональной студии.

Поклонникам придется заплатить за возвращение кумира: денег на билет у него нет. Шарлот попросил откликнуться неравнодушных и сообщил реквизиты своей банковской карты. Похоже, певец смог получить новые документы и заверил, что, дескать, билет до Петербурга уже куплен, ждите.

Соцсети

Пока Шарлот, насколько хватала таланта, играл в оппозицию, он успел не только оскорбить Россию. Певец выкладывал в соцсети видео с песенками о патриархе Московском и всея Руси Кирилле, члене Общественной палаты Екатерине Мизулиной, а также писал о «русскоязычных ублюдках».

По данным Telegram-канала SHOT, общественники призвали генерального прокурора Игоря Краснова привлечь Шарлота к ответственности по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Кроме того, певец не служил в армии: военкомы могут им заинтересоваться, особенно после громкого скандала с Даней Милохиным. Скорее всего, даже такой интеллектуал, как Шарлот, понимает: военные не станут предлагать ему сниматься в рекламе. Поэтому история с возвращением сильно сомнительна.

Время Шарлота прошло

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с «360» отметил, что Шарлот едва ли снова сможет занять свои предыдущие позиции в музыкальном бизнесе. Время изменилось, как и интересы молодежи, а это именно та аудитория, на которую певец работал.

Конечно, может возникнуть определенный интерес к его творчеству, но уже не у того количества людей. Шарлот вряд ли сможет заинтересовать даже своих прежних поклонников. Может, кому-то и понравится, но едва ли их много наберется. Павел Рудченко

И дело не только в творчестве: россиянам хорошо запомнилась история с паспортом и отказом от гражданства. Фактически Шарлот сам отказался от своих поклонников и показал истинное к ним отношение, добавил музыкальный критик.

Шансы дуэлянтов

Понятно, что музыкальная дуэль между Шарлотом и Shaman вряд ли состоится. К тому же шансы на победу у исполнителей очень разные, хотя каждый из них имеет музыкальное образование и соответствующий опыт выступлений, оба начинали с каверов.

Шарлоту в феврале исполнилось 25 лет, он окончил музыкальную школу и консерваторию Самарского государственного института культуры. Пишет музыку с 15 лет, в дискографии уже есть пять студийных альбомов. Играет на клавишных, гитаре и ударных инструментах.

Shaman через несколько дней будет 32 года. Он окончил музыкальную школу по классу «Народное пение», получил специальность «Руководитель народного хора» в Новомосковском музыкальном колледже имени М. И. Глинки. Есть диплом факультета эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Кроме того, Shaman с детства пел в детском вокально-эстрадном коллективе «Ассорти», позже участвовал в проекте «Фактор А» и шоу «Голос». В нынешнем году выпустил дебютный двойной альбом «Сделано в России».