Знаменитости 30 мая 2023, 20:21 Scally Milano, Hofmannita и Instasamka против наркотиков. Или это только слова? Музыкальный продюсер Пригожин заявил, что российским рэперам нужно уважать свою страну

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Блогеры-рэперы пообещали главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной отредактировать свой контент и тексты песен. Что мешало им это сделать без визита к общественнице — не ясно. Впрочем, пока ничего и не сделано: все скандальные видеоролики молодежных идолов лежат в Сети в первозданном и не слишком цензурном виде.

Рэперы встретились с Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о встрече с рэпером «новой школы» Scally Milano. Он якобы по собственному почину пересмотрел свои взгляды и пообещал отредактировать песни, убрав из них пропаганду запрещенных веществ и ненормативную лексику.

Позже, 29 мая, Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что провела рабочую встречу с исполнительницами Hofmannita и Instasamka. Они, по словам общественницы, сами попросили уделить им время.

«В обеих встречах приняли участие представители родительской общественности. Тенденция отказа от запрещенного контента в творчестве продолжается. Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Время покажет», — подытожила Мизулина.

Звезды без дипломов и аттестатов

Instasamka, она же — Дарья Зотеева, родилась в 2000 году. Детство и юность жила в Подмосковье. Девушка рассказывала, что из-за плохой успеваемости и поведения ей не удалось получить ни полного среднего, ни какого-либо специального образования.

Исполнительница стартовала в Сети в 2017 году как Дарья Президентша, затем сменила ник на Instasamka и стала читать рэп. Кода не пела, активно делилась с публикой подробностями своей личной жизни, изредка умудряясь вставить цензурные слова в потоке ненормативной лексики.

Образ скандалистки оказался довольно прибыльным. К началу 2021 года аккаунт Instasamka стал одним из самых популярных в России. Однако в нынешнего года за девушку взялись гражданские активисты, которым надоела неприкрытая пропаганда разврата и наркотиков.

Instasamka, 2021 год / «ВКонтакте»

Практические та же история с остальными посетителями Мизулиной, разница лишь в деталях. Например, Hofmannita в миру — Анна Михеева. Родилась в Челябинске, в следующем году справит 30-летие.

Пять лет назад она попытала счастье в шоу «Пацанки», но напилась на первой же вечеринке и вылетела. Из-за этого на сцене и появилась новая рэп-исполнительница Hofmannita, которая любит всплакнуть на камеру и поговорить матом о сексе и наркотиках.

Hofmannita и Scally Milano, 2022 год / «ВКонтакте»

Scally Milano или Даниил Слонов родился в Березняках Пермского края. Голодное детство, пьющие родители, мать была судима, сейчас лечится от зависимости, отец в СИЗО, — рассказывал о себе 21-летний рэпер.

Учился молодой человек плохо, подворовывал тексты у других рэперов и, слегка изменив, выкладывал как свои. На том парня и заметили. Взрослые исполнители решили, что из молодого коллеги выйдет толк: писать о девочках и алкоголе он явно умеет.

После того, как в апреле этого года полиция закрыла концерт Scally Milano в Санкт-Петербурге, рэпер решил уехать из России в Дубай. Однако там, похоже, оказалось достаточно беглых российских исполнителей рэпа.

Скандал не синоним популярности

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «360» отметил, что исполнителям нужно налаживать контакты с властью. Если люди хотят работать в России, они должны уважать свою страну. Такие условия действуют во всем мире.

Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что, если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно. Иосиф Пригожин

Пригожин признался, что он против ненормативной лексики в публичном пространстве, особенно из уст девочек. Продюсер пояснил, что у него шестеро детей, растут внуки, и он не хочет, чтобы вокруг них царила обстановка пошлости.

«Мы должны понимать, что у каждого обстоятельства есть место. Надо уметь шутить к месту, сопереживать, радоваться. И надо понимать, где можно что-то делать, а где — нет. Настоящая толерантность это когда ты уважаешь тех, кто тебя окружает», — подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что всегда можно найти правильное решение. Для того, чтобы стать популярным и удерживать зрителей своим творчеством вовсе не обязательно непременно вести скандальный образ жизни.