Эксклюзив 22 августа 2023, 18:59 «Самые лучшие слова». Сергей Пенкин рассказал, каким ему запомнился Тото Кутуньо Певец Пенкин назвал умершего Тото Кутуньо замечательным и талантливым человеком РИА «Новости»

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Итальянский исполнитель и композитор Тото Кутуньо был замечательным человеком и очень одаренным артистом. Об этом «360» рассказал певец Сергей Пенкин, выступавший с зарубежной звездой на одной сцене.

Итальянское агентство ANSA сообщило со ссылкой на представителя Кутуньо, что музыкант скончался в больнице в Милане. Певца, которому было 80 лет, госпитализировали в связи с обострением давней болезни.

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До звонка «360» Пенкин не знал о смерти Кутуньо. Услышав печальную новость, певец несколько секунд не мог говорить.

«Ничего себе, прямо ошарашили меня! Это был замечательный человек, композитор, певец, который очень много создал песен для Челентано, очень много песен для Джо Дассена. Самые лучшие слова… Ничего плохого не могу сказать, потому что знал его только с хорошей стороны как очень замечательного, хорошего, талантливого, подчеркиваю, артиста, музыканта и певца», — отметил исполнитель.

Пенкин выступал с Кутуньо на одной сцене в 2006 году. По словам российского певца, до этого он знал итальянского коллегу только как артиста. Звезды познакомились в Кремле.

«Если посмотрите видеозапись, когда я начал импровизировать, он сделал такое лицо удивленное. Первый и последний раз, который был у нас с ним», — заключил Пенкин.