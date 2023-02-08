Знаменитости 08 февраля 2023, 19:56 «Чемпион во всем». Фигуристу Роману Костомарову — 46 Российскому фигуристу Роману Костомарову исполнилось 46 лет РИА «Новости»

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Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Спортсмена, который сейчас находится под присмотром врачей после тяжелой пневмонии и операции, поздравили супруга и коллеги.

«Мой герой»

Российская фигуристка Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпионка мира — 2009, трогательно поздравила супруга Романа Костомарова с днем рождения в соцсетях. Она подчеркнула, что гордится им и считает героем.

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«С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый, мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — написала Домнина.

Она поблагодарила всех за поддержку, напомнив, что врачи делают все «возможное и невозможное», чтобы фигурист восстановился как можно скорее.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров на премьере фильма «Майор» в кинотеатре «35 мм» в Москве. / РИА «Новости»

«Чемпион с боевым характером»

Не остались в стороне коллеги Костомарова. Многие из них работали со спортсменом на проекте «Ледниковый период». Так, фигуристка Аделина Сотникова в комментариях под постом Домниной пожелала имениннику здоровья.

«Оксаночка, мы с вами! Молимся! Рома все выдержит! Ты очень сильная и вся твоя семья! Рому с днем рождения! Крепкого здоровья‚ терпения! Все будет хорошо, верим!» — написала она.

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачете Екатерина Боброва, в свою очередь, отметила сильный характер фигуриста и выразила уверенность, что скоро он вернется к привычной жизни.

«Рому с днем рождения! Я уверена, что с таким характером и такой поддержкой любимой жены, родных и друзей мы скоро сможем его обнять», — добавила спортсменка.

Российские фигуристы, чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы (2006) в танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров выступают на гала-концерте по фигурному катанию «Мы — Чемпионы!» в Сочи в поддержку Паралимпийского движения. / РИА «Новости»

Фигуристка Виктория Синицина подтвердила, что Роман обладает сильным характером и это поможет ему справиться с жизненными трудностям.

«Ты наш чемпион, с боевым характером и силой такой, что многим и не снилось! Ты даже не представляешь, сколько людей молятся за тебя и верят. Поэтому я желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем, кто рядом!» — отметила олимпийская чемпионка.

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев напомнил Оксане Домниной, как их с супругом все любят, и подчеркнул, что они все преодолеют. Первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при Ирина Слуцкая тоже поддержала Костомарова.

«Борись! Живи!!! Верим!!! Ромка, вперед, ты справишься со всем!!!» — написала она.

РИА «Новости»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала Костомарова сильным и мужественным человеком. Она также восхитилась силой духа его супруги.

«Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана, вы — пример для меня!» — поделилась Медведева.

Тренер по фигурному катанию, фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков посвятил Костомарову целый пост.

«Ромка, с Днем Рождения тебя, мужик. Мы все очень ждем тебя, чтобы отметить все что пропустили, просто поболтать и поспорить. Тебя не хватает на льду и в жизни. Ждем!!! С Днем Рождения!» — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Что случилось с фигуристом

Роман Костомаров находится в больнице почти месяц, его госпитализировали сразу после новогодних каникул. В начале января спортсмен, будучи уже больным, участвовал в ледовом шоу «Волшебник страны ОЗ», некоторые номера проходили на открытых площадках в мороз. Десятого числа состояние фигуриста ухудшилось.

Врачи диагностировали у него одностороннюю пневмонию (со временем она перешла в двустороннюю) и грипп, начались проблемы с сердцем. Костомаров две недели пробыл в коме.

В себя пришел 24 января, после чего его отключили от аппарата ЭКМО. Однако на время сна чемпиона подключают к аппарату ИВЛ.

Последствием продолжительной экстракорпоральной мембранной оксигенации стала гангрена. Накануне СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали часть ноги (по данным ТАСС, обе стопы), чтобы остановить процесс отмирания клеток.